Les Tessinois sont les pires conducteurs de Suisse

Une étude sur la mobilité révèle que le Tessin a subi le plus grand nombre d'accidents de conduite entre 2016 et 2020. Soit 20% de plus que la moyenne suisse.

Une récente statistique de l'assureur AXA Suisse, portant sur la mobilité, indique que les Tessinois seraient les moins bons conducteurs que le reste de la population. Selon le nombre de déclarations de sinistres, ils dépassent la moyenne suisse d’environ 20%.

«La fréquence d’accidents plus élevée peut s’expliquer par le fait que des cantons comme le Tessin ont de nombreuses routes étroites et à la visibilité réduite qui mettent les conducteurs à rude épreuve»

Et les autres cantons?

Le comportement au volant et le choix des véhicules varient d’un canton à l’autre:

Sur les cinq dernières années, les automobilistes du canton d’Uri décrochent la palme en matière de sécurité.

Les routes des cantons de Schaffhouse et de Lucerne sont elles aussi relativement sûres, avec des déclarations de dommages de collision environ 10% moins élevées que la moyenne.

La fréquence des sinistres, par canton: Image: AXA

La mobilité durable augmente en Suisse:

Par rapport à 2019, les immatriculations de véhicules purement électriques ont augmenté de 49,8%, celles des véhicules hybrides bondissant même de 225,7% , surtout à Zoug et à Zurich.

, surtout à Zoug et à Zurich. Avec quelque 60% de véhicules électriques de moins que dans ces deux cantons, le canton de Neuchâtel fait figure de mauvais élève dans ce domaine.

Les Vaudois semblent apprécier les voitures de sport onéreuses, des véhicules pas toujours très écolos.

