Il a fait plus de 20 degrés au Tessin jeudi

Le temps sera probablement plus humide et plus frais vendredi et samedi. Toutefois, le week-end sera majoritairement sec et ensoleillé. Dimanche, les météorologues annoncent 11 degrés au nord des Alpes. (ats/jch)

Il a fait en revanche plus froid en Suisse orientale, où les températures sont restées en dessous de la barre des 10 degrés et où des précipitations étaient encore prévues dans l'après-midi.

Pourquoi le vote sur la 13ᵉ rente AVS est très «incertain»

Le 3 mars, les électeurs suisses voteront sur une initiative des syndicats et du PS pour une 13e rente AVS. Si les sondages prédisent une large acceptation du projet, le politologue Oliver Strijbis, lui, annonce un résultat plutôt serré.

watson: On lit et on entend souvent que l'initiative pour une 13ᵉ rente AVS a de bonnes chances d'aboutir. On parle même d'une large victoire. Vous voyez cependant les choses un peu différemment ?

Oliver Strijbis: Pour l'instant, tout est très incertain. Un seul sondage a été réalisé l'année dernière. Sur la base de ce sondage, l'initiative a de bonnes chances d'aboutir. Mais les données sont encore très minces. Notre bourse électorale indique que les chances sont actuellement de 50/50 et je suis d'avis qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode permettant de faire des pronostics plus précis.