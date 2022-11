Image: keystone

Test

Les HUG proposent un dépistage gratuit du VIH, le virus du sida

Bien que moins virulent que dans les années 1990, le virus du VIH, communément appelé le sida, continue de sévir. Vous avez le moindre doute? A Genève, les HUG proposent de venir vous faire tester gratuitement — et anonymement — ce jeudi.

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) proposent jeudi, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, des dépistages gratuits du VIH. Toute personne qui se présentera à l'entrée principale de l'établissement pourra effectuer un test de manière anonyme.

«Et dans le doute, allez vous faire tester, bordel» C'est pour votre bien le rédacteur de watson

Des stands d'information seront à disposition du public. Les HUG évoqueront aussi l'arrivée en Suisse d'un nouveau traitement contre le VIH par injections intramusculaires qui est déjà proposé à certains patients depuis le mois d'avril.

Une table ronde en ligne ouverte au public sera aussi proposée à l'occasion de cette journée mondiale, de 11h à midi. Vous pouvez aussi y assister en direct via YouTube:

Le risque du dépistage tardif

En Suisse, 17'350 personnes sont séropositives. Depuis quelques années toutefois, le nombre de nouveaux cas déclarés diminue régulièrement. En 2021, 318 nouveaux cas ont ainsi été recensés contre 1300 en moyenne par an dans les années 1990.

Cette diminution s’explique notamment par le fait que beaucoup de personnes séropositives connaissent leur statut sérologique grâce au dépistage.

Un certain nombre de personnes sont toutefois toujours dépistées à un stade tardif de l’infection au VIH, augmentant ainsi les risques de séquelles et de mortalité. La prévention et le dépistage restent donc des outils essentiels dans la lutte contre cette maladie, relèvent les HUG.

(ats/acu)