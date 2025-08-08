Dans le dialogue avec Trump, la présidente de la Confédération compte sur le secteur économique. Image: watson/keystone

Berne mise désormais sur «l'équipe Mar-a-Lago»

Après l’échec des négociations pour réduire les droits de douane américains, Berne change de stratégie. Pour tenter de séduire Donald Trump, Karin Keller-Sutter mise désormais sur des figures économiques influentes.

L’offensive diplomatique du Conseil fédéral n’a jusqu’ici donné aucun résultat. Le président américain Donald Trump est resté inflexible, et les droits de douane de 39% sur les importations suisses restent en vigueur.

Une nouvelle approche pour amadouer Trump

Comme elle l’a déjà indiqué jeudi lors de sa conférence de presse, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter compte désormais sur le soutien du secteur économique. Des particuliers disposant de bonnes relations avec le gouvernement américain pourraient mettre à profit leur influence.

A Berne, on les surnomme le «Mar-a-Lago-Crew», écrit Blick. Qui sont-ils? Des personnes capables de payer le droit d’entrée au club de golf Mar-a-Lago de Trump, qui s’élève à un million de dollars.

Ainsi, la présidente de la Confédération et le vice-président Guy Parmelin ont profité de leur voyage à Washington pour rencontrer des représentants de l’économie suisse. Parmi lesquels:

Severin Schwan, président du conseil d’administration de Roche.

Jens Fehlinger, CEO de Swiss.



Daniel Jäggi, président de Mercuria (l’un des plus grands négociants en matières premières de Suisse).

La société d’investissement Partners Group, représentée par ses figures de proue Marcel Erni et Fredy Gantner.

Partners Group a ouvert un nouveau bureau à Miami en juillet dernier. Fredy Gantner entretient depuis longtemps de bonnes relations aux Etats-Unis, car son épouse y a étudié le journalisme et travaillé pour la chaîne d’information NBC. Le négociant en matières premières Mercuria investit depuis des années massivement dans les infrastructures énergétiques américaines.

La présidente de la Confédération et le vice-président ont rencontré à Washington des représentants de l’économie suisse. Image: Screenshot X

Influence et investissements

Selon Blick, ces représentants économiques disposeraient de leviers supplémentaires pour défendre les intérêts de la Suisse auprès du gouvernement américain. Le journal écrit:

«Lors d’une telle rencontre, il s’agit d’harmoniser le message et d’identifier qui connaît qui»

Pour justifier le niveau des droits de douane, le président américain Donald Trump a principalement invoqué l'ampleur du déficit commercial. Selon le Tages-Anzeiger, le CEO de Swiss, Jens Fehlinger, aurait donc promis d’acheter des Boeing aux Etats-Unis. Le groupe pharmaceutique Roche, de son côté, aurait donné son accord pour agrandir ses installations industrielles.

A Berne, on place aussi des espoirs dans le World Economic Forum, car Trump pourrait revenir à Davos en février. Klaus Schwab, le fondateur du WEF, est l’un des rares Suisses à avoir reçu une invitation à Mar-a-Lago. Invitation qu’il n’aurait toutefois pas encore acceptée. (rbu)

Traduit de l'allemand par Joel Espi