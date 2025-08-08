Berne mise désormais sur «l'équipe Mar-a-Lago»

L’offensive diplomatique du Conseil fédéral n’a jusqu’ici donné aucun résultat. Le président américain Donald Trump est resté inflexible, et les droits de douane de 39% sur les importations suisses restent en vigueur.
Comme elle l’a déjà indiqué jeudi lors de sa conférence de presse, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter compte désormais sur le soutien du secteur économique. Des particuliers disposant de bonnes relations avec le gouvernement américain pourraient mettre à profit leur influence.
A Berne, on les surnomme le «Mar-a-Lago-Crew», écrit Blick. Qui sont-ils? Des personnes capables de payer le droit d’entrée au club de golf Mar-a-Lago de Trump, qui s’élève à un million de dollars.
Ainsi, la présidente de la Confédération et le vice-président Guy Parmelin ont profité de leur voyage à Washington pour rencontrer des représentants de l’économie suisse. Parmi lesquels:
Partners Group a ouvert un nouveau bureau à Miami en juillet dernier. Fredy Gantner entretient depuis longtemps de bonnes relations aux Etats-Unis, car son épouse y a étudié le journalisme et travaillé pour la chaîne d’information NBC. Le négociant en matières premières Mercuria investit depuis des années massivement dans les infrastructures énergétiques américaines.
Selon Blick, ces représentants économiques disposeraient de leviers supplémentaires pour défendre les intérêts de la Suisse auprès du gouvernement américain. Le journal écrit:
Pour justifier le niveau des droits de douane, le président américain Donald Trump a principalement invoqué l'ampleur du déficit commercial. Selon le Tages-Anzeiger, le CEO de Swiss, Jens Fehlinger, aurait donc promis d’acheter des Boeing aux Etats-Unis. Le groupe pharmaceutique Roche, de son côté, aurait donné son accord pour agrandir ses installations industrielles.
A Berne, on place aussi des espoirs dans le World Economic Forum, car Trump pourrait revenir à Davos en février. Klaus Schwab, le fondateur du WEF, est l’un des rares Suisses à avoir reçu une invitation à Mar-a-Lago. Invitation qu’il n’aurait toutefois pas encore acceptée. (rbu)
