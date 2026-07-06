Le romantisme du camping au bord du lac de Sempach. Image: KEYSTONE

Voici les meilleurs campings de Suisse

La Suisse compte plus de 400 campings. Mais quels sont les plus appréciés ? Nous avons établi le top 10 des campings suisses en nous basant sur les avis Google.

Jelle Schutter Suivez-moi

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L'engouement pour le camping en Suisse ne faiblit pas. Selon l'Office fédéral de la statistique, le nombre de nuitées a augmenté de 8,2% en 2025 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,2 millions. Seule l'année 2021, marquée par le Covid, avait connu une demande plus forte dans le pays.

C'est le Tessin qui enregistre le plus grand nombre de nuitées avec 1,04 million. Suivent ensuite le canton de Berne, le Valais et le canton des Grisons. Mais quel camping choisir? Un coup d'œil aux avis Google des plus de 400 campings suisses montre que ce sont surtout les petits campings conviviaux qui figurent parmi les plus populaires du pays.

A propos des données Nous avons exporté tous les campings de Suisse à partir du projet de cartographie open-source «OpenStreetMap», puis nous les avons reliés aux avis Google Maps. Pour ce classement, seuls les campings parmi les plus de 400 recensés disposant de plus de 20 avis Google et proposant des possibilités d'hébergement pour les touristes ont été pris en compte.

Sur Google, les campeurs peuvent laisser une note comprise entre 1 et 5 étoiles. Tous les campings que nous avons examinés ont reçu au moins 3 étoiles ou plus, mais aucun camping ayant plus de 20 avis n'a réussi à obtenir la note parfaite de 5 étoiles. Néanmoins, cinq campings ont dépassé la barre des 4,8 étoiles.

Camping Hostetten (NW)

Note: 4,7919 étoiles



Ce camping est situé dans le canton de Nidwald, non loin du lac d'Alpnach. Pendant le séjour, on peut notamment admirer le Rigi. Outre la vue magnifique, le calme et la gentillesse des hôtes sont également loués.

Camping Talacker (BE)

Note: 4,7920 étoiles



Le camping Talacker se trouve à Ringgenberg, tout près d'Interlaken et du lac de Brienz. Sur la «terrasse de pelouse», il y a beaucoup de place pour les tentes et les camping-cars. Les clients ont particulièrement apprécié l'atmosphère ainsi que la gratuité des douches.

Camping La Coué (NE)

Note: 4,793 étoiles



Le lieu de repos idéal pour les amis des animaux dans le canton de Neuchâtel. Ici, on campe en plein milieu de la ferme. Les emplacements offrent une belle vue sur le Jura et les espaces communs invitent à la convivialité avec les autres hôtes.

Camping Bächli (SG)

Note: 4,795 étoiles

Situé dans le Neckertal, dans le canton de Saint-Gall, ce camping séduit par ses vues magnifiques sur les collines environnantes. L'hospitalité est également évaluée de manière très positive à plusieurs reprises dans les commentaires.

Campingplatz Gerbeweid (LU)

Note: 4,796 étoiles

Ce camping est situé dans une ferme près de Weggis (LU) et du lac des Quatre-Cantons. Ici aussi, les visiteurs s'extasient devant la vue magnifique et l'hospitalité. La baignade dans le lac est également un point fort, le point de baignade le plus proche n'étant qu'à 15 minutes à pied.

Camping du Grand Saint Bernard (VS)

Note: 4,811 étoiles

A 1600 mètres d'altitude, non loin de la frontière italienne sur la route menant au col du Grand-Saint-Bernard, se trouve ce camping avec une vue imprenable. Les emplacements pour tentes et camping-cars se situent à l'arrière du camping, en pleine nature.

Camping Mulina (GR)

Note: 4,821 étoiles

Cette perle du camping se trouve au cœur des montagnes du sud des Grisons. A environ 1000 mètres d'altitude, on peut parfaitement échapper à la chaleur et, le soir, plusieurs foyers permettent de passer des moments conviviaux avec les autres clients.

Camping Forêt des Mélèzes (VS)

Note: 4,831 étoiles

On peut s'immerger dans la nature dans ce camping situé au fond du Val de Bagnes. On y plante sa tente au milieu de la forêt. Pour citer un avis: «C'est vraiment un endroit enchanteur, niché dans une petite forêt au cœur des montagnes valaisannes.»

Campeggio al Parco d'Oro (TI)

Note: 4,853 étoiles

Le camping le plus au sud du top 10 se situe à l'ouest de Lugano, au pied du Monte Lema, dans le canton du Tessin. Les clients y vantent l'atmosphère idyllique et la gentillesse des hôtes.

Ferienhof Rüti (SZ)

Note: 4,883 étoiles

Malheureusement, le Ferienhof Rüti, situé juste à côté de la station de départ du téléphérique Morschach-Stoos dans le canton de Schwytz, ne dispose pas d'emplacements pour les tentes, mais propose en revanche de magnifiques places pour les camping-cars et les vans. Celles-ci se trouvent au pied du Fronalpstock et offrent une vue panoramique grandiose sur les sommets emblématiques du Grand et du Petit Mythen.

«Les propriétaires font attention au moindre détail et on s'y sent vraiment bien»

«Il n'y a probablement pas beaucoup d'endroits plus beaux pour passer la nuit», affirme l'un des commentateurs.

L'alternative connue

Si tous les petits campings sont déjà complets, l'un des campings du TCS offre peut-être encore de la place: le Touring Club Suisse est le plus grand prestataire de campings en Suisse et exploite 26 sites dans le pays, qui brillent généralement par une infrastructure moderne et un bel emplacement. Le camping TCS le plus populaire est le «TCS Camping Olivone» à Blenio (TI), qui occupe le 28e rang. Il n'a ouvert ses portes que l'année dernière et promet, en plus de ses 32 emplacements, neuf hébergements locatifs modernes.