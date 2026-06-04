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Résidences secondaires: les prix continuent de grimper dans les Alpes

Résidences secondaires: les prix continuent de grimper dans les Alpes

En 2025, les prix au mètre carré des appartements de vacances ont poursuivi leur hausse, portés par le tourisme, les Jeux olympiques d’hiver et la baisse des coûts de financement.
04.06.2026, 14:1804.06.2026, 14:18
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La Suisse et l’Italie enregistrent les plus fortes progressions, avec Gstaad en tête des destinations les plus chères.Keystone

Les prix au mètre carré des résidences secondaires dans les Alpes ont poursuivi leur ascension en 2025, propulsés par l'essor du tourisme, les Jeux olympiques d'hiver et la baisse des coûts de financement. La Suisse et l'Italie ont enregistré les plus fortes progressions, avec près de 6% chacune sur un an, selon une étude d'UBS publiée jeudi.

Pour acquérir un appartement de vacances haut de gamme à Gstaad, il faut débourser en moyenne 25'200 francs par mètre carré, ce qui en fait la destination alpine la plus chère du classement, suivie par Engadin/St. Moritz (24'000 francs), Verbier (23'600 francs), Andermatt (22'200 francs) et Zermatt (21'000 francs). Le top cinq des stations les plus onéreuses, parmi les 34 destinations des Alpes analysées, réparties entre la Suisse, la France, l'Autriche et l'Italie, est ainsi 100% suisse. La station française de Courchevel arrive en sixième position, avec un prix moyen au mètre carré de 20'300 francs.

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La méthodologie de récolte des données diffère toutefois entre les pays. Alors que les chiffres sont basés sur les prix demandés en Suisse, pour l'Italie et l'Autriche, les données sont tirées des prix des transactions, tandis qu'en France, elles sont fondées sur la valeur estimée.

Parmi les destinations de montagne phares de la Suisse, une grande disparité est observée du point de vue de l'évolution des prix. À Andermatt, le prix moyen au mètre carré a bondi de 12,5% sur un an, une situation que connaissent à la fois Davos/Kloster (+12,5%) et Crans Montana (+15,2%), tandis que la hausse a été plus mesurée à Gstaad (+3,3%), Zermatt (+3,9%) ou Flims Laax (+2,4%). Verbier est la seule destination suisse à avoir vu le prix au mètre carré reculer sur un an (-7,8%), lissée sur les 5 dernières années, l'évolution reste toutefois positive, en hausse de 1,6% en moyenne par an.

Qu'il s'agisse des destinations alpines suisses, françaises, italiennes ou autrichiennes, la dynamique des prix s'est accélérée l'année dernière, avec une augmentation de 4% des prix au mètre carré en comparaison annuelle. De nouvelles hausses de prix sont attendues au cours des prochains trimestre, notamment dans les destinations suisses et italiennes. (dal/awp/ats)

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Travaux d’été: perturbations sur la ligne Le Brassus – Le Day et Le Pont
Du 6 juillet au 31 juillet, puis du 1er août au 19 septembre, les trains ne circuleront plus entre Le Brassus et Le Day, puis entre Le Brassus et Le Pont, en raison de travaux de sécurisation du tunnel des Epoisats et de modernisation de la gare du Lieu.
En raison de travaux d'entretien, les trains ne circuleront plus entre Le Brassus et Le Day du 6 juillet au 31 juillet, puis entre Le Brassus et Le Pont du 1er août au 19 septembre. Des bus de remplacement assureront les liaisons toutes les heures avec un horaire modifié.
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