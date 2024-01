La Suisse fête l'Epiphanie, entre tradition et liesse populaire

Quant aux gourmets, bien sûr, ils salivent à l'idée de déguster la couronne ou la galette des rois , et si possible de rencontrer la fève. Pour les catholiques, l'Ephiphanie commémore la manifestation de Jésus enfant aux Rois mages venus l'adorer. (sda/ats)

Sur les rives du lac de Constance, à Überlingen (All), des centaines de plongeurs partent à la recherche d'un trésor enfoui, pour ce qui est un des plus grands événements du genre en Europe.

En Valais, Evolène est en fusion dès le 6 janvier. L'Epiphanie, ou Journée des rois, marque le début du carnaval. En soirée, des jeunes munis de cloches sillonnent le village pour annoncer le réveil des Peluches . Jusqu'au Mardi gras, ces créatures accoutrées de masques en bois et de peaux de bêtes déboulent dans les rues de la station du val d'Hérens, bousculent et terrifient les passants dans un grand vacarme.

Dans le port de Brissago (TI), la non moins coutumière «Nodada della Befana» voit les amateurs d'adrénaline et de bain glacé plonger dans les eaux du lac Majeur, vêtus d'un simple maillot de bain. Au menu, une distance de 80 m à parcourir, sous les yeux de centaines de badauds. L'événement rappelle la Coupe de Noël à Genève, sans toutefois l'aspect compétition.

Schwyz est le théâtre ce samedi de la «Priis-Chlepfä» , qui voit s'affronter sur la place principale de la localité des manieurs de fouet faisant claquer leur objet sous l'oeil attentif d'un jury qui examine leur force et leur aptitude. Le fouet file à une telle vitesse que les claquements résonnent loin à la ronde pour cette tradition vieille de plus de 50 ans.

Beaucoup de choses vont coûter plus cher en cette nouvelle année et bien moins seront plus économiques. Surtout, de nombreuses lois et règles changent. Vous trouverez dans cet article les principales nouveautés de 2024.

Une nouvelle année amène de nouveau beaucoup de changements. Certains, comme le nouvel horaire CFF, sont traditionnellement déjà en vigueur depuis la mi-décembre, mais d'autres n'arriveront qu'en janvier, ou même plus tard. Nous avons donc réuni dans cet article les principales nouvelles lois ou adaptations de lois ainsi que d'autres nouveautés pour l'année à venir.