Une nouvelle arnaque sévit aux bornes CFF romandes (et on s'est fait avoir)

Un dérangement technique survenu mardi matin aux installations ferroviaires a bloqué le trafic ferroviaire sur la ligne du Gothard: tous les trains circulant entre Flüelen (UR) et Biasca (TI) ont été supprimés jusqu'à 08h00.

Trafic ferroviaire rétabli entre Flüelen et Biasca

Le trafic ferroviaire du Gothard a été interrompu mardi en début de journée jusqu'à 08h00 entre Flüelen (UR) et Biasca (TI). Tous les trains ont été supprimés sur ce tronçon.

La brochure de la fondation Santé sexuelle Suisse s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans et les informe sur les digues dentaires et les sex toys. Son contenu ne serait pas adapté à l'âge des enfants selon une conseillère nationale UDC et devrait être interdit dans les écoles.

Le Conseil fédéral doit bientôt se prononcer sur la brochure d'information Hey you publiée par la fondation Santé sexuelle Suisse. Mais le document fait débat! Pour la NZZ, elle se lit comme un «mode d'emploi du porno». La conseillère nationale UDC thurgovienne Verena Herzog demande des explications.