Dans le médaillon: un jeune pratiquant le «train surfing» à New York. Image: Google Maps / Imago, montage watson

Ados morts en escaladant des wagons CFF: le «train surfing» inquiète

Dans le canton de Lucerne, un adolescent a été gravement blessé en grimpant sur le toit d’un train ce mercredi. Quelques jours auparavant, un autre jeune de 18 ans était décédé sur la même ligne, après avoir été frappé par une décharge électrique en pratiquant le «train surfing».

Martin Messmer / ch media

Sur la ligne CFF du Seetal, deux accidents graves se sont produits en l’espace de quelques jours. La cause? Des jeunes ont escaladé le toit de plusieurs trains pour pratiquer le «train surfing». La police a reçu une alerte mercredi 11 février, vers 19h30, concernant un accident de personnes à la gare de Mosen (LU). Sur place, un jeune gravement blessé a été retrouvé.

Il a été transporté à l’hôpital par hélicoptère de sauvetage. Selon les premières informations communiquées par la police lucernoise, l’adolescent se trouvait sur le toit du train lorsqu’il a été frappé par une décharge électrique.

Le 11 février 2026, près de la gare de Mosen (LU), un adolescent a été blessé après être monté sur un train. Image: Google Maps

Une série noire

Un autre incident similaire s’est produit dans la même région le jeudi 5 février au soir, entre Beinwil am See (AG) et Mosen, lorsque deux jeunes âgés de 17 et 18 ans sont montés sur un train, a annoncé la police cantonale d’Argovie. Le jeune de 18 ans a été frappé par une décharge électrique qui lui a été fatale. Son compagnon de 17 ans n’a, quant à lui, pas été blessé.

Une tendance dangereuse Très populaire à New York, le train surfing implique de monter sur le toit d'un train et d'y rester, alors même que le véhicule se met en marche. De nombreuses vidéos de cette pratique circulent sur les réseaux sociaux.

Les deux jeunes avaient grimpé sur le toit d'un train à 19 heures à Lenzburg (AG); la décharge a eu lieu entre Beinwil am See et Mosen à 19h30.

carte: watson

Un possible lien entre les deux accidents

Les deux lieux des accidents, entre Beinwil am See et Mosen, ne sont qu’à quelques kilomètres l’un de l’autre. Le porte-parole de la police lucernoise, Yanik Probst, a précisé que la police «ne ferait pas d’autres commentaires concernant le blessé pour des raisons de droit à la vie privée et à la protection des données».

Il n'est donc pas possible de savoir si le jeune accidenté du 11 février est le même adolescent de 17 ans qui était monté sur le train le 5 février en compagnie du jeune de 18 ans décédé.

C'est ici, entre Beinwil am See et Mosen, qu'un accident mortel s'est produit le 5 février 2026. Les deux lieux de l'accident ne sont distants que de quelques kilomètres. Image: Lia Perbo

Contrairement à la police cantonale d’Argovie, la police lucernoise, dans son communiqué sur l’accident de Mosen, ne parle pas explicitement de «train surfers». Selon Probst, il est actuellement difficile de comprendre pourquoi le jeune de 17 ans a grimpé sur le toit avant d’être frappé par la décharge électrique. Il indique:

«Il faut d’abord que le jeune blessé puisse être entendu.»

Les investigations comprennent également l’examen de possibles données filmées.

Une tendance dangereuse

Le 24 janvier déjà, un jeune de 17 ans est mort à la gare de Zofingue (AG), lorsqu’il a grimpé sur un wagon de marchandises et a été frappé par une décharge électrique. Le porte-parole de la police cantonale d'Argovie, Bernhard Graser, a déclaré dans une vidéo de prévention publiée sur TikTok:

«Ici, dans ces lignes, circulent 15 000 volts. C'est bien plus que ce que l'on trouve dans une prise de courant à la maison. Un choc électrique peut même survenir sans contact direct avec le câble.»

«Les conséquences sont pratiquement toujours la mort, ou des blessures graves»

Le 12 janvier, un jeune de 14 ans a grimpé sur un train de marchandises et a été tué après avoir été également frappé par une décharge électrique. Les accidents de train surfing sont en augmentation, selon une étude récente de l'Hôpital universitaire de Zurich. L’étude a également examiné le rôle joué par les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, où des vidéos de ces actes dangereux sont partagées.

Certains jeunes peuvent être attirés par ces «challenges» dangereux visionnés sur les réseaux sociaux. Les likes, les partages et l'attention ainsi générés favorisent l’imitation.

En Suisse, environ quatre personnes par an sont victimes d’accidents liés au train surfing. Environ la moitié de ces accidents se terminent par la mort. Les conséquences peuvent également inclure des amputations ou des handicaps à vie.