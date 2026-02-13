Ados morts en escaladant des wagons CFF: le «train surfing» inquiète
Sur la ligne CFF du Seetal, deux accidents graves se sont produits en l’espace de quelques jours. La cause? Des jeunes ont escaladé le toit de plusieurs trains pour pratiquer le «train surfing». La police a reçu une alerte mercredi 11 février, vers 19h30, concernant un accident de personnes à la gare de Mosen (LU). Sur place, un jeune gravement blessé a été retrouvé.
Il a été transporté à l’hôpital par hélicoptère de sauvetage. Selon les premières informations communiquées par la police lucernoise, l’adolescent se trouvait sur le toit du train lorsqu’il a été frappé par une décharge électrique.
Une série noire
Un autre incident similaire s’est produit dans la même région le jeudi 5 février au soir, entre Beinwil am See (AG) et Mosen, lorsque deux jeunes âgés de 17 et 18 ans sont montés sur un train, a annoncé la police cantonale d’Argovie. Le jeune de 18 ans a été frappé par une décharge électrique qui lui a été fatale. Son compagnon de 17 ans n’a, quant à lui, pas été blessé.
Les deux jeunes avaient grimpé sur le toit d'un train à 19 heures à Lenzburg (AG); la décharge a eu lieu entre Beinwil am See et Mosen à 19h30.
Un possible lien entre les deux accidents
Les deux lieux des accidents, entre Beinwil am See et Mosen, ne sont qu’à quelques kilomètres l’un de l’autre. Le porte-parole de la police lucernoise, Yanik Probst, a précisé que la police «ne ferait pas d’autres commentaires concernant le blessé pour des raisons de droit à la vie privée et à la protection des données».
Il n'est donc pas possible de savoir si le jeune accidenté du 11 février est le même adolescent de 17 ans qui était monté sur le train le 5 février en compagnie du jeune de 18 ans décédé.
Contrairement à la police cantonale d’Argovie, la police lucernoise, dans son communiqué sur l’accident de Mosen, ne parle pas explicitement de «train surfers». Selon Probst, il est actuellement difficile de comprendre pourquoi le jeune de 17 ans a grimpé sur le toit avant d’être frappé par la décharge électrique. Il indique:
Les investigations comprennent également l’examen de possibles données filmées.
Une tendance dangereuse
Le 24 janvier déjà, un jeune de 17 ans est mort à la gare de Zofingue (AG), lorsqu’il a grimpé sur un wagon de marchandises et a été frappé par une décharge électrique. Le porte-parole de la police cantonale d'Argovie, Bernhard Graser, a déclaré dans une vidéo de prévention publiée sur TikTok:
Le 12 janvier, un jeune de 14 ans a grimpé sur un train de marchandises et a été tué après avoir été également frappé par une décharge électrique. Les accidents de train surfing sont en augmentation, selon une étude récente de l'Hôpital universitaire de Zurich. L’étude a également examiné le rôle joué par les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, où des vidéos de ces actes dangereux sont partagées.
Certains jeunes peuvent être attirés par ces «challenges» dangereux visionnés sur les réseaux sociaux. Les likes, les partages et l'attention ainsi générés favorisent l’imitation.
En Suisse, environ quatre personnes par an sont victimes d’accidents liés au train surfing. Environ la moitié de ces accidents se terminent par la mort. Les conséquences peuvent également inclure des amputations ou des handicaps à vie.