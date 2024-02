Des policiers devant le train où la prise d'otages a eu lieu, après la fin de celle-ci. Keystone

Quinze otages dans un train vaudois, l'assaillant tué: que s'est-il passé?

Le canton de Vaud a été le théâtre d'une prise d'otages, jeudi soir. Une quinzaine de personnes ont été retenues dans un train par un requérant d'asile armé d'une hache et d'un couteau. Il a été abattu par la police, qui a d'abord tenté de négocier. Les otages sont sains et saufs.

Un prise d'otages a été signalée vers 18h35, à la hauteur d'Essert-sous-Champvent, dans un train régional Travys reliant Baulmes à Yverdon, dans le canton de Vaud. Quinze personne étaient retenues en otages dans la rame.

L'auteur serait un requérant d'asile de nationalité iranienne de 32 ans, attribué au canton de Neuchâtel, a indiqué la police cantonale vaudoise lors d'un point de presse organisé à minuit à Yverdon-les-Bains. Son identité est encore à confirmer par l'enquête en cours, a-t-elle insisté.

Armé d'une hache et d'un couteau

Il était menaçant, armé d'une hache et d'un couteau et parlait le farsi et l'anglais, a-t-elle précisé. Il a forcé le conducteur à quitter son poste de pilotage et à rejoindre 14 passagers du train dans une rame. Elles ont été retenues dans le train immobilisé à l'arrêt d'Essert-sous-Champvent, portes fermées. Certains ont été attachés, selon la police.

Les forces de l'ordre ont été alertées par les personnes bloquées dans le train. Le périmètre a aussitôt été bouclé et des discussions avec des spécialistes de négociations de la police cantonale ont débuté, notamment via des messageries des portables des otages, a détaillé Jean-Christophe Sauterel, chef de communication de la police vaudoise. Un interprète parlant le farsi a été engagé.

Le preneur d'otages abattu

Une soixantaine de policiers ont pris position autour du train. Une négociation a été tentée vers la police. Vers 22h15, soit près de quatre heures après le début de la prise d'otages, l'assaut a été donné.

«L'assaut a eu lieu à un moment où l'homme était séparé de ses otages» Jean-Christophe Sauterel, police cantonale vaudoise

Des explosifs de diversion ont été utilisés avant que les forces de l'ordre interviennent. La détonation a été vue et entendue à proximité du convoi.

«Le preneur d'otages a foncé avec sa hache dans la direction du groupe d'intervention. Un policier a fait usage de son arme» Jean-Christophe Sauterel, police cantonale vaudoise

Le tir a eu lieu «pour protéger les otages», précise le porte-parole de la police cantonale vaudoise, qui explique que «l'auteur a été mortellement touché».

ll est décédé sur place, malgré la présence d'un médecin parmi l'équipe d'intervention policière. Le principe de tir de légitime défense est avancé par la police.

Les otages sont sains et saufs

Quant aux otages, ils ont tous pu être été libérés sains et saufs. Ils ont été pris en charge sur place par un dispositif sanitaire avant d'être transportés en bus au Centre de la gendarmerie mobile à Yverdon, encadrés par les équipes de soutien d'urgence (ESU). Ils y ont retrouvé leurs familles qui les attendaient là-bas. Une cellule psychologique a été mise en place.

A ce stade de l'instruction pénale ouverte par le Ministère public vaudois, les motivations de l'homme ne sont pas établies, ni son état psychologique, a indiqué de son côté le procureur général Eric Kaltenrieder. On ne sait pas non plus où le preneur d'otages est monté dans le train. Les otages étaient auditionnés en fin de soirée pour les besoins de l'enquête.

(chj/ats/acu)