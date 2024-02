Prise d'otages dans un train entre Yverdon et Sainte-Croix

Le canton de Vaud a été le théâtre d'une prise d'otages ce jeudi soir. Plusieurs personnes ont été retenues dans un train. La police est intervenue et tous les otages ont été libérés.



Plus de «Suisse»

Une prise d'otages a eu lieu jeudi vers 18h30 dans un train régional entre Yverdon et Sainte-Croix (VD), a indiqué la police cantonale vaudoise, confirmant une information de plusieurs médias. Selon la police, tous les otages ont pu être libérés et sont sains et saufs.

Vers 22h20, une détonation a été entendue à proximité du convoi, qui était parti de Sainte-Croix à 18h06.

«Il y a effectivement un problème On est en état-major de crise. Je ne peux pas en dire plus» Daniel Reymond, le directeur de l’entreprise de transport Travys interrogé par 24 Heures

Une vidéo prise sur place: Vidéo: watson

Un important dispositif policier a été déployé en gare d'Essert-sous-Champvent, où l'incident semble avoir eu lieu. La prise d'otages serait le fait d'un homme armé apparemment d'une hache. Interrogé par 24 Heures, le porte-parole de la police vaudoise, Jean-Christophe Sauterel a expliqué dans la soirée:

«Notre priorité est de neutraliser cette personne par la négociation et que les gens puissent rentrer chez eux sains et saufs. Tous les moyens sont déployés»

Une fois les otages libérés, les forces de l'ordre ont indiqué qu'un point presse aurait lieu à 23h45 à Yverdon. Des bus de substitution assurent le transport des passagers.

Développement suit.