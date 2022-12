La Suisse fortement impactée ce vendredi par la grève SNCF

Les quatre organisations syndicales de la SNCF ont signé l'accord mis sur la table par la direction jeudi soir et ont levé tous les préavis de grève qui menaçaient le week-end du Nouvel An, à l'approche d'un week-end de Noël déjà fortement perturbé, a annoncé vendredi la SNCF.

Les nouvelles propositions de la direction comprennent notamment la création d'une «ligne métier ASCT» (chef de bord), qui réunit tous les contrôleurs sous la même casquette. En tout, 160 emplois supplémentaires devraient être créés dès 2023, et 40 emplois de plus «dans les trains sensibles».

Cette grève, atypique, est menée par un collectif informel de chefs de bord organisé sur Facebook et rejetant toute appartenance syndicale. Cette situation met les représentants mal à l'aise: les fédérations CGT-Cheminots et SUD-Rail ont déposé des préavis pour le collectif, mais n'appellent pas à la grève.

Préavis de grève levé pour le Nouvel An

Samedi, dix trajets devraient être supprimés, et dimanche neuf, indique le site internet de l'entreprise.

Alors qu'en France, la situation semble déjà bien compromise pour les fêtes de fin d'année, ce vendredi, la Suisse est touchée par la suppression de 11 TGV Lyria. Plus spécifiquement:

Au cours d'une réunion avec les syndicats jeudi soir, la direction du groupe a proposé «des mesures complémentaires fortes en faveur de la reconnaissance du métier de chef de bord, de la création de postes, et de la progression de leurs carrières», a indiqué la SNCF dans un communiqué.

Cuisiner à la perfection, même sans filet & Co.

Youhou! C'est mardi, voici les 28 fails les plus drôles de la semaine

Une commune romande élue dans la liste des plus beaux villages du monde

Le Conseil fédéral rejette le troisième sexe et déclenche la polémique

Plus de «Suisse»

Les syndicats ont levé tous les préavis de grève qui menaçaient Nouvel An, mais la situation reste inchangée ce week-end. La Suisse est également impactée.

Une commune romande élue dans la liste des plus beaux villages du monde

Les plus lus

Hormis septembre, tous les mois de 2022 ont été trop chauds en Suisse

Avec une température annuelle moyenne de 7,4 degrés, l'année en cours se situe 1,6 degré au-dessus de la moyenne des 30 dernières années

En Suisse, l'année 2022 est la plus chaude et, au niveau régional, la plus ensoleillée depuis le début des mesures en 1864, selon l'Office fédéral de météorologie (MétéoSuisse):