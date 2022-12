La grève SNCF de Noël va aussi impacter les Suisses

De 23 au 25 décembre, une grève à la SNCF frappera de plein fouet les liaisons TGV entre plusieurs villes de Suisse romande et Paris, destination courue durant les fêtes de fin d'année. Le point sur les trains supprimés à Noël. Doutes pour le Nouvel An...

Noël sans grève à la SNCF ne serait pas vraiment Noël. Cette année encore, la compagnie française de chemins de fer ne déroge pas à la tradition. «Le train de mes gamines est supprimé. Je ne les aurai pas à Noël.» Ce père divorcé a réservé les billets de sa progéniture il y a deux mois. Il est fou de rage. La suite de son tweet est un tombereau d’injures adressé à la direction et aux syndicats. Réflexion faite, il prendra la voiture pour aller chercher ses filles:

«Une journée de perdue à l'aller, une autre au retour»

Initié par les aiguilleurs et les contrôleurs, qui demandent de meilleures conditions de travail et salariales, ce «mouvement social» court du 22 décembre 20h00 au 26 décembre 8h00. Il tombe au plus mal pour les voyageurs et frappe de plein fouet les liaisons TGV, prises d’assaut à la période des fêtes. La Suisse romande, Genève, Lausanne, Delémont (via Belfort ou Bâle), ainsi que Neuchâtel (via Frasne) sont touchées.

Genève, Lausanne, Delémont: on prie

Le 23 décembre au départ de Genève, sur les 17 TGV Genève-Paris-Gare de Lyon directs ou indirects, 4 sont supprimés sur le site de réservation https://www.sncf-connect.com/ (8h29, 16h29, 18h42, 20h29) et 5 autres sont d'ores et déjà complets. Sur les 14 trajets du samedi, toujours au départ de Genève, 3 sont supprimés et d'autres complets. Des 16 liaisons du dimanche, 4 sont supprimées, 3 sont complètes, un «trajet alternatif» est proposé.

Les voies ne sont pas plus dégagées depuis Lausanne. Le 23, des 18 liaisons TGV vers Paris-Gare de Lyon, certaines via Genève, 5 sont supprimées (7h43, 12h23, 15h43, 17h48, 19h45), six sont complètes. On remet ça le samedi (4 suppressions) et le dimanche (5 suppressions).

Les Jurassiens ne s’en sortent pas mieux. Le 23, depuis Delémont, sur les 18 trajets pour Paris-Est ou Paris-Gare de Lyon via Belfort ou Bâle, 5 sont supprimés (14h43, 15h43, 16h23, 17h43, 18h51), 6 sont complets. Le samedi, 3 sont supprimés, 6 complets. Le dimanche, 2 sont supprimés, 6 complets.

Neuchâtel: black out

Les Neuchâtelois sont les plus mal lotis. Les trains au départ de Neuchâtel pour Paris-Gare de Lyon via Frasne sont soit supprimés, soit complets. Pour le 23, le site SNCF Connect leur propose deux trajets alternatifs via La Chaux-de-Fonds et Besançon, l’un d’une durée de 7 heures et 14 minutes, l’autre, de 6 heures et 25 minutes. Les conditions sont tout aussi exécrables le samedi et le dimanche – les plus déterminés peuvent tenter le coup par Genève ou Zurich, au prix d’un temps de parcours beaucoup plus long.

La compagnie Lyria, qui assure les liaisons TGV entre la Suisse et Paris, ne peut être que désolée. «Nous n’avons aucun moyen de pression qui nous permettrait de faire évoluer la situation au profit des voyageurs», affirme une employée de cette société, filiale de la SNCF et des CFF.

«Comme les clients, nous sommes un peu les otages de cette grève de fin d’année» Une employée de Lyria

Maigre consolation: les voyageurs confrontés à cette situation «peuvent modifier ou annuler leur trajet sans frais», assure l'employée de Lyria. On peut s'attendre à ce que des voyageurs dont le TGV est supprimé, cherchent à monter dans d'autres affichant complet.

Vous adorerez le Nouvel An...

Les Suisses qui pensaient avoir échappé à cette gabegie tout en comptant se rendre à Paris pour le Nouvel An ne doivent pas se réjouir trop vite. Un préavis de grève a été déposé du 30 décembre au 2 janvier. La direction de la SNCF lâchera-t-elle ce que les grévistes lui réclament? C’est le but recherché de ce bras de fer entre bûche et cotillons. Une victoire des Bleus face à l'Argentine dimanche à Doha n’y aurait certainement rien changé.