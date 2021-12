Trafic routier saturé et trains perturbés

La situation sur le front des transports publics en plaine est pour le moins chaotique en ce vendredi enneigé. Voici le point sur la situation.

Le trafic est largement saturé, vendredi matin, sur le réseau routier vaudois et très perturbé sur le réseau ferroviaire romand en raison des fortes chutes de neige. Aucun accident grave ni carambolage n'était signalé jusqu'ici, au contraire de nombreux dégâts matériels sur des voitures à la suite d'incidents liés à des glissades.

Les lignes perturbées en Suisse romande

Les plus gros problèmes se situaient dans les régions genevoise et lausannoise en raison d'aiguillages enneigés.

Lausanne-Palézieux, en raison de fortes chutes de neiges à La Conversion, des suppression et des retards sont à prévoir. La durée de la panne est indéterminée.

en raison de fortes chutes de neiges à La Conversion, des suppression et des retards sont à prévoir. La durée de la panne est indéterminée. Lausanne-Genève. Des retards et des suppressions de trains sont prévisibles.

Des retards et des suppressions de trains sont prévisibles. L'exploitation du funiculaire Les Avants(funi)-Sonloup est interrompue. Il n'y a aucun service de remplacement possible pour l'instant.

Il faut compter sur de nombreux retards et quelques suppressions de trains. Le trafic du Léman Express était allégé à une cadence de 30 minutes au lieu de 15.

Et sur les routes?

La circulation était au ralenti et saturée sur les axes autoroutiers de l'arc lémanique, de Genève en direction de Neuchâtel, Fribourg et du Valais, en passant par Lausanne et Yverdon, selon la police cantonale vaudoise, interrogée par Keystone-ATS.

Les gros camions et véhicules lourds devaient sortir à la hauteur d'Orbe et se parquer au port franc de Chavornay sur l'autoroute A1 entre Lausanne et Yverdon, dans les deux sens. Les même types de véhicules devaient quitter l'autoroute A12 entre Vevey et Fribourg, dans le sens de la descente du «toboggan» entre Châtel-St-Denis et Vevey, a précisé une porte-parole de la police.

Le Tessin, seul canton épargné par la neige

A part quelques accalmies, la neige devait tomber en continu une grande partie de la journée avec une limite pluie-neige remontant à 600-700 mètres dès la fin de matinée, a expliqué à Keystone-ATS Frédéric Glassey de MeteoNews.

«C'est une séquence relativement forte. On observe au moins 5 centimètres de neige sur l'ensemble du bassin lémanique»

Cela aura sans doute posé des problèmes aux pendulaires de la région, selon lui. Les chutes de neige ont ensuite atteint la région Berne-Soleure-Bâle puis peu à peu la Suisse orientale. Seul l'extrême sud du Tessin a été épargné. (jah/hkr/ats)