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Percuté par un tram et une voiture: un homme est mort à Zurich

Ein Flexity-Tram und zwei Cobra-Trams der VBZ kreuzen sich nachts auf der Bahnhofstrasse beim Buerkliplatz, fotografiert am Montag, 25. Mai 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Un piéton a été mortellement percuté par un tram puis une voiture à Zurich (image d'archives).Image: KEYSTONE

Percuté par un tram puis une voiture: un homme est mort à Zurich

Un accident a coûté la vie à un piéton jeudi matin dans la ville alémanique. Une importante artère a été fermée à la circulation.
27.08.2026, 12:5227.08.2026, 12:52

Un piéton est décédé jeudi matin après avoir été percuté par un tram puis par une voiture en ville de Zurich. L'homme de 37 ans, qui traversait sur un passage clouté, a succombé sur place à ses blessures.

L'accident est survenu vers 8h45 dans le 9e arrondissement, indique la police municipale zurichoise. La victime traversait la chaussée au niveau d'un passage pour piétons sur la Badenerstrasse, non loin du stade du Letzigrund, lorsqu'il a été heurté pour une raison encore indéterminée par un tram qui circulait vers la périphérie.

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Le choc a été si violent que l'homme, âgé de 37 ans, a été projeté et a alors été percuté par une voiture qui roulait en direction du centre-ville. Malgré les mesures de réanimation immédiatement entreprises, il a succombé sur les lieux à ses graves blessures.

Les conducteurs du tram et de la voiture sont indemnes

Le service compétent de la police municipale ainsi que des spécialistes de l’Institut médico-légal de Zurich ont été dépêchés sur place pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Le secteur concerné de la Badenerstrasse, une importante artère à l'ouest de la ville, a été fermé à la circulation.

Le conducteur du tram et la conductrice de la voiture sont indemnes. Tous deux, ainsi que des témoins de l'accident, ont dû être pris en charge sur place par les services sanitaires et une cellule de soutien psychologique. (jzs/ats)

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