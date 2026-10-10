faible pluie13°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

La ligne CFF entre Lausanne et Yverdon est toujours perturbée

cff trafic incendie Eclépens
C'est toujours le chaos.Image: watson

Le chaos continue sur la ligne CFF entre Lausanne et Yverdon-les-Bains

C'était parti pour durer tout le week-end, et ça semble bien être le cas: la circulation ferroviaire est toujours restreinte sur la ligne Lausanne-Yverdon ce samedi, à la suite d'un «acte de vandalisme» survenu la veille.
10.10.2026, 11:5110.10.2026, 11:51

Le trafic ferroviaire sur la ligne entre Lausanne et Yverdon-les-Bains est toujours restreint ce samedi, à cause de l'incendie survenu entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay, peut-on lire sur l'horaire en ligne des CFF.

Cela à la suite de ce que les CFF qualifient d'«acte de vandalisme».

Pour rappel, face à un incendie sur les voies à Eclépens hier, qui a paralysé la ligne, la police vaudoise avait confirmé à la mi-journée que «la piste d'un acte volontaire» était «privilégiée».

Un acte criminel a provoqué le chaos CFF en Suisse romande
Un acte criminel a provoqué le chaos CFF en Suisse romande

Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction afin de déterminer précisément les circonstances de l'incendie, et de tenter d'identifier le ou les auteurs, a ajouté la police cantonale dans un communiqué.

Des restrictions qui durent

D'autres lignes romandes sont, par effet domino, elles aussi impactées: d'après notre journaliste, qui se rendait ce samedi matin à Neuchâtel depuis Genève, il y avait des informations contradictoires sur l'horaire de l'application mobile et les tableaux d’affichage en gare: «l'application n'était pas à jour quant au train de 11h05 au départ de Neuchâtel: il était indiqué normalement en ligne, mais supprimé sur les tableaux d’affichage en gare. Pas de 11h05.»

CFF: la ligne Lausanne – Yverdon paralysée toute la journée
CFF: la ligne Lausanne – Yverdon paralysée toute la journée

La restriction devrait durer en tout cas jusqu'à demain matin, indiquent les CFF. «Les lignes R 1, R 2, IC 5 et IC 51 sont concernées. Des suppressions de trains et des modifications d'horaire sont à prévoir».

À noter que, «un bus EV direct circule entre Genève-Aéroport - Yverdon-les-Bains - Genève-Aéroport une fois par heure entre six heures et 22 heures».

(anm/dag)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Le plongeur qui bat tous les records
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Pendant des décennies, les Suisses ont tiré sur les nuages
La grêle représente une menace existentielle pour l’agriculture. Des décennies durant, des agriculteurs suisses ont essayé de préserver leurs récoltes de ce fléau en tirant des fusées chargées à l’iodure d’argent. En 1986, un rapport de l’ETH Zurich a mis fin à ces rêves un peu fous.
Il faisait une chaleur étouffante en ce 6 août 1978. Vers 18 heures, de gros nuages d’orage s’amassaient au-dessus du massif du Napf, entre Berne et Lucerne. Les chercheurs s’étaient préparés depuis longtemps à ce moment: sur une superficie de 1290 kilomètres carrés, correspondant pour ainsi dire à la taille du canton d’Argovie, ils avaient réparti sur le sol des «hailpads», des plaques en matériau déformable recouvertes de papier aluminium sur lesquelles les grêlons qui s’abattraient, laisseraient des impacts plus ou moins grands.
L’article