C'est toujours le chaos. Image: watson

Le chaos continue sur la ligne CFF entre Lausanne et Yverdon-les-Bains

C'était parti pour durer tout le week-end, et ça semble bien être le cas: la circulation ferroviaire est toujours restreinte sur la ligne Lausanne-Yverdon ce samedi, à la suite d'un «acte de vandalisme» survenu la veille.

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Le trafic ferroviaire sur la ligne entre Lausanne et Yverdon-les-Bains est toujours restreint ce samedi, à cause de l'incendie survenu entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay, peut-on lire sur l'horaire en ligne des CFF.

Cela à la suite de ce que les CFF qualifient d'«acte de vandalisme».

Pour rappel, face à un incendie sur les voies à Eclépens hier, qui a paralysé la ligne, la police vaudoise avait confirmé à la mi-journée que «la piste d'un acte volontaire» était «privilégiée».

Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction afin de déterminer précisément les circonstances de l'incendie, et de tenter d'identifier le ou les auteurs, a ajouté la police cantonale dans un communiqué.

Des restrictions qui durent

D'autres lignes romandes sont, par effet domino, elles aussi impactées: d'après notre journaliste, qui se rendait ce samedi matin à Neuchâtel depuis Genève, il y avait des informations contradictoires sur l'horaire de l'application mobile et les tableaux d’affichage en gare: «l'application n'était pas à jour quant au train de 11h05 au départ de Neuchâtel: il était indiqué normalement en ligne, mais supprimé sur les tableaux d’affichage en gare. Pas de 11h05.»

La restriction devrait durer en tout cas jusqu'à demain matin, indiquent les CFF. «Les lignes R 1, R 2, IC 5 et IC 51 sont concernées. Des suppressions de trains et des modifications d'horaire sont à prévoir».

À noter que, «un bus EV direct circule entre Genève-Aéroport - Yverdon-les-Bains - Genève-Aéroport une fois par heure entre six heures et 22 heures».

(anm/dag)