en partie ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Travaux d’été: perturbations sur la ligne Le Brassus – Le Day et Le Pont

Travaux d’été: perturbations sur la ligne Le Brassus – Le Day et Le Pont

Du 6 juillet au 31 juillet, puis du 1er août au 19 septembre, les trains ne circuleront plus entre Le Brassus et Le Day, puis entre Le Brassus et Le Pont, en raison de travaux de sécurisation du tunnel des Epoisats et de modernisation de la gare du Lieu.
04.06.2026, 11:3404.06.2026, 11:34
Ein SBB-Zug faehrt in Richtung Zuerich Hauptbahnhof und passiert die Wohnhaeuser Gleis Tribuene der SBB, fotografiert am Dienstag, 10. Dezember 2024 bei Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Des bus de remplacement assureront les liaisons toutes les heures avec un horaire adapté.Image: KEYSTONE

En raison de travaux d'entretien, les trains ne circuleront plus entre Le Brassus et Le Day du 6 juillet au 31 juillet, puis entre Le Brassus et Le Pont du 1er août au 19 septembre. Des bus de remplacement assureront les liaisons toutes les heures avec un horaire modifié.

Le tunnel des Epoisats, entre les gares du Day et du Pont, a bénéficié l'année dernière d'un assainissement. Toutefois, à la suite de contrôles, «des travaux correctifs complémentaires sont nécessaires afin de garantir durablement la sécurité du tunnel», expliquent jeudi les CFF et la compagnie régionale Travys. Ces travaux de finition de la voûte ont été planifiés du 6 juillet au 1er août.

En parallèle des travaux réalisés par les CFF, Travys poursuivra le chantier de modernisation de la gare du Lieu, engagé depuis avril 2025.

«Cette nouvelle phase permettra d'achever les fouilles archéologiques, de poursuivre le renouvellement des quais, de finaliser celui des voies, de terminer les interventions sur la ligne de contact et de renouveler entièrement les installations de sécurité ferroviaire.»

Dans ce secteur, les trains seront supprimés entre Le Brassus et Le Pont du samedi 1er août au samedi 19 septembre. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
1
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
de Fred Valet
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
13
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
de Renzo Ruf
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
7
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
de Dominic Kobelt
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
1
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Une famille ukrainienne attaquée verbalement dans un train suisse.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un piéton tué sur l'autoroute près de Bex (VD)
Un automobiliste qui circulait sur l'A9 près de Bex (VD) a percuté mardi soir, vers 22h00, un piéton qui se trouvait aux abords de la berme centrale. L'enquête devra déterminer les circonstances de cet accident.
Le choc s'est produit à la hauteur de la jonction de Bex-Sud. L'automobiliste, qui circulait en direction du Valais, s'est déplacé sur la voie de gauche afin de faciliter l'entrée sur l'A9 d'un usager en provenance de Bex. Il a alors heurté le piéton qui se trouvait aux abords de la berme centrale, annonce mercredi la police vaudoise.
L’article