beau temps34°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

La canicule immobilise des dizaines de bus TPG à Genève

Un bus de la nouvelle ligne des Transports publics genevois (TPG) 29 &quot;Ligne des plages&quot; est photographie, ce samedi 31 mai 2025 a Geneve. Une nouvelle ligne de bus des TPG dessert les plages ...
Certains véhicules des TPG souffrent du chaud (image d'illustration). Keystone

La canicule immobilise des dizaines de véhicules de transports à Genève

La chaleur extrême provoque des pannes sur plusieurs véhicules des Transports publics genevois. Une quarantaine d'entre eux n'ont pas pu sortir mercredi.
24.06.2026, 16:2624.06.2026, 16:26

Les véhicules des Transports publics genevois (TPG) souffrent de la chaleur extrême. La hausse de la température de l'huile du moteur, des problèmes liés aux circuits de refroidissement ou aux systèmes de climatisation génèrent des pannes. Conséquence: certaines courses sont supprimées.

Mercredi en début de journée, les TPG ont été contraints d'annuler la sortie d'une quarantaine de véhicules, ont-ils annoncé. Les bus thermiques Citaro, qui affichent près de quinze ans d'ancienneté et plus d'un million de kilomètres parcourus, sont particulièrement touchés.

Les CFF aussi sont en galère 👇

Les CFF confrontés à des pannes et retards à cause de la canicule

Les suppressions de courses sont réalisées de manière ciblée afin de limiter au maximum l'impact sur le réseau, précisent les TPG. Il s'agit en priorité des courses dites «de renfort», prévues aux heures de pointe, écrivent-ils. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
La canicule étouffe la Suisse et ça va empirer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le président de Crans-Montana explique pourquoi il ne démissionne pas
Nicolas Féraud revient pour Le Temps sur l'assemblée communale tendue de mardi dernier. Il se livre sur sa rencontre avec des mères de victimes, la création d'un Conseil général et sa responsabilité dans la tragédie.
Nicolas Féraud s'est présenté la semaine dernière devant les citoyens de Crans-Montana. Une première depuis le drame du Constellation le 1er janvier dernier.

Alors que ses interventions sont rares depuis l'incendie, le président de la station valaisanne a accepté de répondre aux question du Temps sur cette Assemblée primaire, «la plus tendue» qu'il ait jamais connue.
L’article