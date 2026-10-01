Voici les quatre tunnels et tranchée couverte concernés. Image: montage watson

Genève s'apprête à fermer plusieurs tunnels

L'Office cantonal genevois des transports annonce le «démarrage de nouveaux chantiers impactant les déplacements» dès ce 5 octobre.

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Attention aux perturbations si vous circulez à Genève la semaine prochaine. Plusieurs tunnels seront temporairement fermés durant la nuit à Carouge, Meyrin et au Grand-Saconnex. A Genthod, un tronçon routier sera même inaccessible pendant près de quatre mois.

Fermeture du tunnel de Carouge

Les premières restrictions débuteront dans la soirée du lundi 5 octobre. Le tunnel de Carouge sera fermé pendant trois nuits, du 5 au 8 octobre, entre 20h et 6h. Des déviations seront mises en place pendant ces travaux d'entretien.

Fermeture du tunnel des Nations et du tunnel de Ferney

Au Grand-Saconnex, le tunnel des Nations sera également inaccessible durant les nuits du 5 au 6 octobre et du 7 au 8 octobre, entre 20h et 6h. Entre ces deux fermetures, ce sera au tour du tunnel de Ferney: il fermera dans la nuit du 6 au 7 octobre, aux mêmes horaires.

Fermeture de la tranchée couverte à Meyrin

A Meyrin, la tranchée couverte sera fermée dans la nuit du 8 au 9 octobre, de 20h30 à 5h. L'intervention doit permettre de nettoyer ses parois.

La route de Rennex fermée à Genthod

Si ces divers travaux de réfection seront relativement courts, les perturbations seront nettement plus longues à Genthod. Du 5 octobre 2026 au 29 janvier 2027, la route de Rennex sera coupée entre le carrefour de la route de Malagny et la rue du Village. Cette fermeture doit permettre l'entretien des collecteurs ainsi que la pose de batteries électriques des SIG. Là aussi, les automobilistes devront emprunter les déviations signalées.

L'Office cantonal des transports recommande aux usagers de tenir compte de ces différents chantiers lors de leurs déplacements. (hun)