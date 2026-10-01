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Justice

Des Fribourgeois roués de coups en promenant leur chien

Tout commence par une remarque adressée à un propriétaire de chien. Quelques instants plus tard, son père et sa fille se retrouvent au cœur d’une violente altercation.
Une remarque sur son chien et la situation dégénère complètement (image d'illustration)

Une dispute autour d’un chien finit avec deux dents cassées à Fribourg

Une promenade matinale a viré à la violente altercation après quelques mots échangés autour d’un chien. L’affaire est finalement remontée jusqu’au Tribunal fédéral.
01.10.2026, 15:3601.10.2026, 15:36

Un Fribourgeois s'était fait copieusement roué de coups par un homme qui l'avait pris à partie en raison de son chien. Venue à sa rescousse, sa fille avait réussi à s'interposer, non sans recevoir un coup de poing de l'agresseur, qui a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, comme l'a confirmé jeudi le Tribunal fédéral.

Par un beau matin de juin , un Fribourgeois promenait son chien. Pour son malheur, il a croisé un quidam qui l'a abordé en tenant des propos sur le canidé. Vexé par les mots du quidam, le propriétaire du chien lui a porté un coup au visage. Cela a déclenché une pluie de coups de poing de la part de son interlocuteur, qui visait le visage et la tête.

Interventrion de la fille

Le promeneur s'est réfugié dans une haie de thuyas en tentant de se protéger, en vain. La fille du propriétaire du chien est alors intervenue pour défendre son père en donnant un coup de poing à l'agresseur. Celui-ci l'a alors insultée avant de la frapper au visage et de lui briser deux dents.

Le père s'en est sorti avec un t-shirt déchiré et une boucle d'oreille arrachée. Il avait mis en incapacité de travail pendant deux mois suite à son agression.

Le Tribunal de la Broye a déclaré l'agresseur coupable de lésions corporelles simples et d'injures. Il a écopé de 160 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis, ainsi que d'une amende de 1000 francs. Il a également été condamné à verser 3000 francs au promeneur et 6000 francs à sa fille à titre de réparation du tort moral. Verdict confirmé tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral. (arrêt 6B_211/2026 du 18 août 2026) (sda/ats)

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