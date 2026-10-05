Rail, autoroutes: Vaud pose ses conditions

Le Conseil d’Etat vaudois soutient la stratégie fédérale Transport’45, tout en réclamant des garanties pour plusieurs projets ferroviaires et autoroutiers du canton. Keystone

Vaud soutient la grande feuille de route fédérale Transport’45, mais pose ses lignes rouges. Le canton refuse notamment que le doublement ferroviaire Lausanne-Genève soit repoussé et réclame le maintien de plusieurs projets régionaux.

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Le Conseil d'Etat vaudois soutient le projet Transports'45 du Conseil Fédéral «dans l'idée d'une vision coordonnée du rail et de la route». Il s'oppose toutefois à ce que celui-ci implique des retards pour des projets prioritaires comme le doublement de la ligne Lausanne-Genève ou l'abandon de projets régionaux.

«Le Conseil d'Etat refuse que la réalisation du tunnel Morges-Perroy, première étape du doublement de la ligne Lausanne-Genève, soit différée», écrit-il lundi dans un communiqué en marge de la procédure de consultation sur le projet. Il demande donc que «des crédits soient d'ores et déjà prévus dans le Message 2027 aux Chambres fédérales», pour permettre un début des travaux à l'horizon 2030.

Le gouvernement vaudois demande également à Berne d'allouer des «crédits d'études suffisants» pour le projet de réduction du temps de parcours entre Lausanne et la capitale. Il n'accepte en outre pas l'abandon ou le renvoi des projets régionaux comme la réalisation de l'arrêt CFF Yverdon-Y Parc ou les aménagements dans les gares de Vevey, Aigle, Nyon et Morges, et demande leur réintroduction dans le paquet pour une réalisation à l'horizon 2035.

En matière de projets autoroutiers, le Conseil d'Etat demande la réalisation en priorité du dédoublement de la jonction de la Blécherette, la suppression du goulet de Crissier ou encore l'activation des bandes d'arrêt d'urgence entre les jonctions de Vennes et de Belmont.

La loi sur les chemins de fer

Les autorités vaudoises soutiennent une augmentation pérenne à 0.2 point de l'apport de la TVA au Fonds d'infrastructures ferroviaires (FIF) pour financer à long terme les développements ferroviaires. En revanche, elles s'opposent à la modification de la loi sur les chemins de fer, qui prévoit qu'un projet ferroviaire doit avoir atteint un degré de maturité suffisant avant de pouvoir être intégré à une prochaine étape de développement du réseau.

Pour rappel, le projet Transport'45 englobe environ 50 milliards de francs d'investissements d'ici 2045 pour le transport routier et ferroviaire. Un premier paquet de 11 milliards doit être soumis au Parlement début 2027, tandis qu'un deuxième message doit suivre en 2031. (mbr/ats)