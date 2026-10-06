Le fabricant Axkid a cessé la vente du «Minikid Core» et lancé un rappel. Image: TCS

Le TCS alerte contre ces sièges pour enfants dangereux

Lors de son dernier test, le TCS a découvert de graves lacunes sur deux modèles de sièges pour enfants. Leur achat est vivement déconseillé.

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Des essais de collision frontale sont actuellement menés pour des sièges auto pour enfants. Et de graves problèmes de sécurité ont été mis au jour.

Avec la coque pour bébé «Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z» et le siège pour jeunes enfants «Axkid Minikid Core», un enfant serait exposé à un risque élevé de blessures en cas d’accident grave. Le TCS déconseille donc l’achat de ces deux sièges.

Lors d'un test de collision frontale en position allongée, la boucle du harnais intégré du premier modèle s’est ouverte. Les crochets d’encliquetage en plastique de la languette du harnais se sont également brisées sous l’effet de la charge. Le mannequin a alors été éjecté du siège.

Le Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z Image: DR

Il est recommandé aux parents qui ont déjà acheté ce siège de l’utiliser en position verticale et/ou sans la «Vario Base 5Z». L’enfant doit aussi être attaché dans la voiture avec la ceinture de sécurité à trois points. Et lors de l’installation, il faut veiller au bon passage de la ceinture et à ce qu’elle soit suffisamment tendue.

La coque du siège s'est fracturée

Pour ce qui est de l’«Axkid Minikid Core», la jambe de force s’est ouverte lors du test en position allongée. Par ailleurs, la coque en plastique du siège s'est brisée autour de la boucle du harnais à cinq points intégré. Cette dernière s'est arrachée de la coque et le mannequin a été projeté vers le haut.

Là encore, le risque de blessures étant élevé, l’achat de ce siège est déconseillé.

Axkid Minikid Core Image: DR

Les fabricants prennent des mesures

Selon ses propres indications, Britax Römer a immédiatement lancé des investigations afin de déterminer la cause de ces problèmes. La suite des mesures sera décidée à l’issue de l’examen technique.

Axkid a pour sa part interrompu la vente du «Minikid Core» et lancé un rappel volontaire. Les consommateurs peuvent échanger gratuitement le produit contre un «Axkid Minikid 4 Pro».

Dans ce cas, les parents doivent s’enregistrer auprès du fabricant en indiquant le numéro de série de leur siège pour enfant. (kek/trad.jzs)