beau temps15°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Le TCS alerte contre ces sièges pour enfants dangereux

Le fabricant Axkid a cessé la vente du «Minikid Core» et lancé un rappel volontaire.
Le fabricant Axkid a cessé la vente du «Minikid Core» et lancé un rappel.Image: TCS

Le TCS alerte contre ces sièges pour enfants dangereux

Lors de son dernier test, le TCS a découvert de graves lacunes sur deux modèles de sièges pour enfants. Leur achat est vivement déconseillé.
06.10.2026, 11:5506.10.2026, 11:55

Des essais de collision frontale sont actuellement menés pour des sièges auto pour enfants. Et de graves problèmes de sécurité ont été mis au jour.

Avec la coque pour bébé «Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z» et le siège pour jeunes enfants «Axkid Minikid Core», un enfant serait exposé à un risque élevé de blessures en cas d’accident grave. Le TCS déconseille donc l’achat de ces deux sièges.

Le TCS lance un nouveau radar
Le TCS lance un nouveau radar

Lors d'un test de collision frontale en position allongée, la boucle du harnais intégré du premier modèle s’est ouverte. Les crochets d’encliquetage en plastique de la languette du harnais se sont également brisées sous l’effet de la charge. Le mannequin a alors été éjecté du siège.

Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z
Le Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5ZImage: DR

Il est recommandé aux parents qui ont déjà acheté ce siège de l’utiliser en position verticale et/ou sans la «Vario Base 5Z». L’enfant doit aussi être attaché dans la voiture avec la ceinture de sécurité à trois points. Et lors de l’installation, il faut veiller au bon passage de la ceinture et à ce qu’elle soit suffisamment tendue.

La coque du siège s'est fracturée

Pour ce qui est de l’«Axkid Minikid Core», la jambe de force s’est ouverte lors du test en position allongée. Par ailleurs, la coque en plastique du siège s'est brisée autour de la boucle du harnais à cinq points intégré. Cette dernière s'est arrachée de la coque et le mannequin a été projeté vers le haut.

Là encore, le risque de blessures étant élevé, l’achat de ce siège est déconseillé.

Axkid Minikid Core
Axkid Minikid CoreImage: DR

Les fabricants prennent des mesures

Selon ses propres indications, Britax Römer a immédiatement lancé des investigations afin de déterminer la cause de ces problèmes. La suite des mesures sera décidée à l’issue de l’examen technique.

Ce crash-test du TCS fait froid dans le dos
Ce crash-test du TCS fait froid dans le dos

Axkid a pour sa part interrompu la vente du «Minikid Core» et lancé un rappel volontaire. Les consommateurs peuvent échanger gratuitement le produit contre un «Axkid Minikid 4 Pro».

Dans ce cas, les parents doivent s’enregistrer auprès du fabricant en indiquant le numéro de série de leur siège pour enfant. (kek/trad.jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Il coince sa voiture entre deux murs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Une ambulance romande se renverse avec une patiente à l'intérieur
Un véhicule d'intervention a fini sur le flanc la nuit dernière à Neuchâtel. Une ambulancière a été légèrement blessée.
Une ambulance s'est renversée dans la nuit de dimanche à lundi à Neuchâtel. L'ambulancière qui accompagnait la patiente dans le véhicule a été légèrement blessée.
L’article