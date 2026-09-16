Ce crash-test du TCS sur les trottinettes électriques fait peur

Le TCS recommande de toujours porter un casque, même si ce n’est pas obligatoire en Suisse. Image: EPA/EPA

Ce crash-test du TCS fait froid dans le dos

Le TCS a réalisé des crash-tests pour déterminer la gravité des blessures à la tête lors d’accidents de trottinettes électriques, avec et sans casque, un choc à 20 km/h exerçant des forces considérables sur la tête.

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Le TCS a publié les résultats d’un nouveau crash-test de trottinettes électriques. L’objectif était de mesurer les contraintes subies par la tête lors d’une chute en trottinette électrique.

Pour ce crash-test, un mannequin équipé de capteurs au niveau de la tête et du cou a percuté frontalement un obstacle au guidon d’une trottinette électrique. Les essais ont été réalisés avec et sans casque de vélo, à des vitesses de 20 et 15 km/h

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Le constat du crash-test du TCS

Résultat: à une vitesse de 20 km/h, la personne accidentée aurait eu plus de 50% de risques de subir de graves blessures à la tête. Et ce, avec ou sans casque.



A 15 km/h, en revanche, le casque fait une différence plus nette. Selon les analyses du TCS, son port permettrait très probablement d’éviter de graves blessures à la tête à cette vitesse.

Une chute avec un casque à 15 km/h n’a pas nécessairement des conséquences aussi graves, notamment parce que le choc à la tête est amorti, comme le montre le test. Autrement dit: avant que le mannequin ne heurte le sol avec la tête, son genou, son coude et son épaule avaient déjà encaissé le choc.

Le test vise à illustrer les conséquences d’un accident typique n’impliquant aucun autre usager. Or, ce type d’accident se multiplie. Les statistiques de l’Office fédéral des routes (Ofrou) le montrent: les personnes circulant à trottinette électrique font partie des usagers vulnérables de la route. L’an dernier, 152 personnes ont été grièvement blessées alors qu’elles conduisaient une trottinette électrique ou en étaient passagères. Au total, trois personnes ont été mortellement blessées.

Distraction et alcool, principales causes d’accidents

Selon le TCS, ces résultats montrent à quel point il est important que les conducteurs restent attentifs et puissent, grâce à leurs réflexes, amortir quelque peu le choc. Les utilisateurs de trottinettes électriques n’ont en effet souvent pas conscience de l’ampleur des forces auxquelles ils s’exposent, explique Stefan Eichenberger, expert du TCS, dans un communiqué de presse:

«La plupart roulent sans casque et il n’est pas rare de voir des utilisateurs de trottinettes électriques téléphoner en roulant d’une seule main. Celui qui a déjà eu un accident à 20 km/h, ou qui voit ce qui est arrivé à nos mannequins, n’est pas près de recommencer.» Stefan Eichenberger, TCS-Experte

Le TCS recommande donc de toujours porter un casque de vélo, même si la loi ne l’impose pas. Il est également important de garder les deux mains sur le guidon pendant le trajet et de laisser son téléphone dans sa poche.

Outre l’inattention et la distraction, la consommation d’alcool est de loin la cause la plus fréquente des accidents de trottinettes électriques n’impliquant aucun autre usager, selon les chiffres du Bureau de prévention des accidents (BPA). Pour 39% des accidents de ce type enregistrés entre 2019 et 2023, l’alcool a été identifié comme cause principale. Pour le TCS, la règle vaut donc aussi à trottinette électrique: pas d’alcool au guidon. (pem/trad. hun)