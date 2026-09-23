Le TCS lance un nouveau radar
Entre les nombreux opérateurs, les différents systèmes de paiement et les multiples modèles tarifaires, connaître à l'avance le prix d'une recharge publique peut s'avérer compliqué. Le nouvel outil du TCS doit permettre aux automobilistes de comparer plus facilement les offres disponibles autour d'eux.
Le radar répertorie actuellement près de 9000 lieux de recharge, représentant 19 000 points dans toute la Suisse. En sélectionnant une station sur la carte, l'utilisateur peut consulter ses tarifs actuels. Le TCS explicite la raison de sa démarche:
Plusieurs filtres permettent d'affiner la recherche selon le type de prise, la vitesse de recharge, le type de courant ou encore l'opérateur. Il est ainsi possible de repérer notamment les bornes qui ne nécessitent ni abonnement ni frais supplémentaires.
Radar TCS du prix de l'essence
Le système reprend le principe du radar des prix des carburants déjà proposé par le TCS. Une nouvelle fonction doit encore arriver avec une mise à jour prévue fin octobre: les utilisateurs pourront alors signaler directement dans l'application les prix incorrects ou les informations manquantes afin d'améliorer les données disponibles.
Le radar des prix des carburants du TCS est un outil de comparaison participatif et gratuit mis en place par le Touring Club Suisse (TCS) pour trouver les stations-service les moins chères en Suisse. (hun)