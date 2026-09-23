Le TCS lance un nouveau radar

Trouver la borne de recharge la moins chère devrait devenir plus simple en Suisse. Le TCS étend son radar des prix des carburants aux voitures électriques, avec les tarifs de quelque 19 000 points de recharge accessibles directement depuis son application.

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Entre les nombreux opérateurs, les différents systèmes de paiement et les multiples modèles tarifaires, connaître à l'avance le prix d'une recharge publique peut s'avérer compliqué. Le nouvel outil du TCS doit permettre aux automobilistes de comparer plus facilement les offres disponibles autour d'eux.

Le radar répertorie actuellement près de 9000 lieux de recharge, représentant 19 000 points dans toute la Suisse. En sélectionnant une station sur la carte, l'utilisateur peut consulter ses tarifs actuels. Le TCS explicite la raison de sa démarche:

«Les personnes qui roulent en voiture électrique connaissent les difficultés liées aux bornes de recharge publiques: une multitude d’opérateurs différents, des possibilités de paiement limitées et un manque de transparence des prix. Ces obstacles freinent le développement de l’électromobilité et compliquent le quotidien des automobilistes roulant à l’électrique.»

Plusieurs filtres permettent d'affiner la recherche selon le type de prise, la vitesse de recharge, le type de courant ou encore l'opérateur. Il est ainsi possible de repérer notamment les bornes qui ne nécessitent ni abonnement ni frais supplémentaires.

Voici le radar présent sur l'application TCS. Image: tcs

Radar TCS du prix de l'essence

Le système reprend le principe du radar des prix des carburants déjà proposé par le TCS. Une nouvelle fonction doit encore arriver avec une mise à jour prévue fin octobre: les utilisateurs pourront alors signaler directement dans l'application les prix incorrects ou les informations manquantes afin d'améliorer les données disponibles.

Le radar des prix des carburants du TCS est un outil de comparaison participatif et gratuit mis en place par le Touring Club Suisse (TCS) pour trouver les stations-service les moins chères en Suisse. (hun)