Suisse

Transports

Plus de train entre La Chaux-de-Fonds- et Neuchâtel



Plus (du tout) de train entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel pendant 8 mois

Pour raison d'entretien des voies, les trains entre La Chaux-de-Fonds et Neuch' ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. Ne vous reste plus qu'à vous remettre au cheval. Eh oui...

Les trains entre La Chaux-de-Fonds (NE) et Neuchâtel seront supprimés dès lundi et jusqu'au 31 octobre et remplacés par des bus. Les CFF effectuent des travaux d'entretien de la ligne qui demandent une interruption totale de la circulation, afin de maintenir le trafic ferroviaire jusqu’à l’ouverture de la ligne directe, à l’horizon 2035.

Les travaux d'assainissement doivent permettre «d'assurer l'exploitation de la ligne actuelle en toute sécurité, mais aussi de pérenniser les tronçons du futur RER neuchâtelois, entre Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche», ont indiqué les CFF.