Bouchon des retours au portail sud du tunnel du Gothard

Les retours après le week-end prolongé de l'Ascension ont déjà commencé samedi. En milieu d'après-midi, un bouchon de dix kilomètres s'est formé devant le portail sud du tunnel routier du Gothard.

Selon le service de circulation du TCS, vers 15h30, le temps d'attente était d'une heure et 40 minutes sur l'A2 entre Faido (TI) et Airolo (TI). L'engorgement était déjà important samedi en milieu de matinée, avec une file de six kilomètres.

Les années précédentes, le trafic s'est régulièrement accumulé sur plus de dix kilomètres à la fin du week-end de l'Ascension. La grande vague des retours est attendue dimanche.

Jeudi, les vacanciers vers le sud ont dû faire preuve de patience. Le bouchon a atteint jusqu'à 16 kilomètres pour traverser le tunnel routier long de 17 kilomètres. Le TCS recommande régulièrement de contourner si possible le goulet d'étranglement des Alpes. (vz/ats)