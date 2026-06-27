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Trafic CFF interrompu entre Genève et Lausanne à cause d'un incendie

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Genève et Lausanne depuis environ 18h samedi. Une panne de l’alimentation électrique, due à un incendie aux abords des voies, en serait la cause.

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Une panne de l’alimentation électrique, qui serait due à un incendie aux abords des voies entre Gland et Rolle, paralyse le trafic ferroviaire entre Genève et Lausanne ce samedi en Suisse romande.

Peu avant 18h30, il est indiqué sur l'horaire en ligne que «plus aucun train ne circule sur cette ligne».

Contacté, un porte-parole des CFF confirme la situation et indique que la perturbation devrait durer jusqu'à 19h20 environ.

Développement suit....

(dag)