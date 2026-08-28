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Des automobilistes romands risquent une arnaque au radar

Des automobilistes romands risquent une arnaque au radar après cette fuite

Des cybercriminels ont récupéré plaques, noms et adresses de propriétaires de véhicules dans cinq cantons. Les autorités mettent en garde contre de possibles arnaques.
28.08.2026, 15:2628.08.2026, 15:26

Des données de propriétaires de véhicules de plusieurs cantons, dont notamment Vaud, ont été dérobées mi-août par des cybercriminels. Cela concerne toutefois uniquement des données déjà publiques.

Pour les cinq cantons concernés (Vaud, Argovie, Lucerne, Schaffhouse et Zoug), les données ont été récupérées de manière automatisée via l'eAutoIndex, explique vendredi l'Etat de Vaud. Outre le numéro d'immatriculation, cela comprend le nom et l'adresse des détenteurs de véhicules, «pour autant que ceux-ci n'aient pas fait bloquer la publication de leurs données», précise le communiqué.

Le canton ajoute avoir été victime de «tentatives de chantage», tout comme l'entreprise exploitante de l'eAutoIndex, mais n'avoir donné aucune suite. Les cinq cantons concernés ont déjà porté plainte ou le feront prochainement.

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Il semble que l'extraction de ces données a été effectuée en contournant «les mécanismes de protection en place limitant le nombre de requêtes via l'eAutoIndex», poursuit le communiqué. Depuis, des restrictions d'accès techniques supplémentaires ont été mises en place. Et d'autres mesures de protection sont évaluées.

Appel à la prudence

Même si ces données sont publiques, et que les données bloquées par les propriétaires ne sont pas concernées, les autorités appellent à la prudence:

«On peut par exemple imaginer des demandes de paiement, souvent urgentes et d'une authenticité trompeuse, concernant de prétendues amendes, des émoluments, des contrôles de véhicules à moteur ou des péages étrangers»
Un vehicule passe devant un panneau de la Police cantonale Vaudoise signalant le nombre de permis de conduire retire pour exces de vitesse dans la zone de travaux sur l&#039;autoroute A1 entre Lausann ...
Vérifiez bien vos notifications d'amendes.Image: KEYSTONE

Ils rappellent aussi que les détenteurs de véhicules peuvent demander gratuitement, auprès du service des automobiles de leur canton, que leurs données ne soient pas rendues publiques. (jah/ats)

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