Des hausses de salaire réelles possibles en 2024

Pour faire face à ces départs massifs, Severin Moser préconise de mieux utiliser le potentiel existant, comme par exemple, les femmes ou les seniors. «Pour ces profils, on doit réfléchir à des systèmes de retraite plus flexibles».

Le président de l'Union patronale suisse souligne que le marché de l'emploi va être favorable et une possible hausse des salaires. Il rappelle l'importance d'augmenter l'âge du départ à la retraite.

Composition du Parlement fédéral: les graphes incontournables

Le second tour des élections fédérales s'est tenu dimanche dans quatre cantons romands. Si on ne connaît pas, avant le 19 novembre, la composition finale des Chambres fédérales, on y voit quand même un peu plus clair.

Le Conseil national a été entièrement désigné le 22 octobre dernier, mais pas le Conseil des Etats: dans neuf cantons, les électeurs peuvent encore se prononcer lors de deuxièmes tours très disputés. Ce n'est qu'après le verdict des urnes que l'on verra quelle est la force réelle des différents partis.