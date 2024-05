Les métiers techniques intéressent plus les garçons que les filles. Image: KEYSTONE

Les jeunes Suisses continuent à privilégier l'apprentissage

L'apprentissage reste le choix numéro un des jeunes Suisses. Ce sont surtout les garçons qui l'apprécient à 62%, tandis que les filles y sont représentées à 47%.

Plus de «Suisse»

Plus de la moitié des quelque 94 000 jeunes qui finiront leur scolarité obligatoire en été 2024 souhaitent s'orienter vers l'apprentissage. Les écoles de maturité gymnasiale et les écoles de culture générale sont le deuxième choix le plus fréquent, relève jeudi le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) dans son baromètre des transitions. La troisième place revient aux solutions intermédiaires, à savoir une année intermédiaire ou une offre transitoire.

Selon l'enquête, menée en avril, 64% des jeunes de 14 à 17 ans savent déjà ce qu'ils vont faire une fois l'école obligatoire terminée. La majorité des garçons (62%) privilégient l'apprentissage, alors que le rapport est plus équilibré chez les filles, avec une part égale de 47% chacune pour la maturité gymnasiale ou une école de culture générale et l'apprentissage.

Plus de 60% des jeunes intéressés ont déjà signé un contrat d'apprentissage et 11% ont obtenu un engagement verbal ferme. Outre la formation d'employée de commerce, les filles se tournent de manière générale prioritairement vers les professions médicales et sociales. Les garçons sont quant à eux attirés par la formation d'employé de commerce et les professions techniques.

Parmi les jeunes qui ont choisi une maturité gymnasiale ou une école de culture générale, 46% ont réussi les examens d'entrée ou remplissent les critères d'admission. Ils disposent ainsi d'une place assurée à la fin de leur scolarité obligatoire.

Plus de 75 000 places disponibles

L'offre de places d'apprentissage proposées en 2024 reste stable, avec 75 700 places disponibles. Selon les entreprises interrogées, le nombre de places déjà pourvues (66%) a légèrement augmenté par rapport aux années précédentes (63% en 2023, 64% en 2022).

Parmi toutes les places d'apprentissage proposées, 90% concernent des formations menant au certificat fédéral de capacité (CFC). Les 10% restants correspondent à des formations sanctionnées par l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

Le baromètre des transitions est mené deux fois par année, aux dates de référence du 15 avril et du 31 août, par gfs.bern, sur mandat du SEFRI. L'édition d'avril s'est basée sur une enquête écrite menée entre février et avril auprès d'environ 7700 jeunes de 14 à 17 ans et d'environ 5000 entreprises.

(sda/ats)