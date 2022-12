De tristement célèbres criminels romands ont (encore) été arrêtés

Neuf individus ont été arrêtés, notamment pour blanchiment, escroquerie et trafic d'armes et de drogues dans le canton de Neuchâtel. L'affaire a des ramifications dans toute la Romandie. Les têtes pensantes (sorties de prison) sont issues du sinistre clan «Jamahat» qui a défrayé la chronique en 2012.

Le nom de «gang Jamahat» ne vous est sans doute pas inconnu. Ce clan faisait régner la terreur dans le canton de Neuchâtel. Ils régnaient sur le trafic de marijuana à coups d'agressions et de séquestrations. Ecroués, puis libérés, certains membres de cette sinistre bande ont remis le couvert, rapporte ArcInfo.

Plusieurs membres de gang, dont la tête pensante, un Tchétchène, ont été arrêtés en novembre dans le canton de Neuchâtel pour une affaire qui couvre une partie de la Romandie. Des dizaines de milliers de francs, des armes ainsi que des kilos de shit ont été retrouvés. De plus, l'affaire est sensible, car elle implique des profils proches des milieux judiciaires.

Selon les informations du quotidien neuchâtelois, huit autres individus, dont deux ex-membres de son clan, ont également été arrêtés. Cette fois-ci, «nous ne sommes pas dans la même configuration» qu'entre 2008 et 2012, a expliqué le procureur Fabrice Haag à ArcInfo, propos qu'il a confirmés vendredi à Keystone-ATS. «Nous ne pouvons pas parler de bande organisée en hiérarchie».

Profils intrigants

Outre le fait que les chefs d’accusation englobent notamment du blanchiment d’argent, du trafic de stupéfiants ou encore une infraction à la loi sur les armes, l'affaire fait d'autant plus parler qu'elle implique des prévenus (présumés innocents) aux profils particuliers:

Une personne qui occupait un poste administratif à la Société neuchâteloise de presse (SNP) éditant notamment ArcInfo .

. Un proche d’un collaborateur du pouvoir judiciaire.

Des employés qui travaillaient à Annemasse, en France, et qui auraient utilisé des prêts Covid afin de financer certains biens de luxe.

Une affaire qui en résout une autre

L'opération policière du 8 novembre a permis aux autorités de mettre la main sur près de quatre kilos de shit et plusieurs dizaines de milliers de francs. Mais ce n'est pas tout. L'arrestation du Tchétchène, ainsi que des personnes travaillant avec lui (membres de Jamahat ou non), a donné lieu à la résolution d'une autre affaire: celle du cambriolage du Contrôle officiel suisse des chronomètres (Cosc) survenu le 26 septembre 2022 au Locle et au cœur de laquelle le chef des Jamahat se trouverait également.

Comme l'a rapporté Arc info, ce dernier doit déjà comparaître devant la Cour pénale en février prochain après avoir fait appel de sa condamnation pour complicité dans le braquage de la banque UBS, au Locle, en 2016. (mndl/jah)