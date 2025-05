Un chauffard allemand flashé à 214 km/h en Suisse

Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

La voiture du conducteur âgé de 40 ans a été «flashée» à la mi-journée lors d'un contrôle de vitesse en terres zurichoises sur un tronçon situé entre Frauenfeld et Attikon, surveillé par la police thurgovienne, indique cette dernière jeudi.

Un automobiliste allemand s'est fait l'auteur d'un délit de chauffard, mercredi, en filant à 214 km/h sur l'autoroute A7, près de Wiesendangen (ZH). Intercepté, il a dû rendre son permis de conduire et a été dénoncé à la justice.

Polygamie naturelle: quand arbres et champignons s'associent

Une étude menée à Zurich démontre que les arbres ayant développé la capacité de s'associer par symbiose à plusieurs champignons sont plus résilients dans les climats défavorables, et ont donc une meilleure aire de répartition.

La polygamie rend les arbres plus résistants, c'est ce qu'ont découvert des scientifiques de l'Université de Zurich (UZH). En effets, certains arbres s'associent simultanément à deux champignons différents, ce qui leur permet de mieux faire face au manque d'eau et de nutriments. Dans un communiqué publié jeudi par l'institution, on nous explique: