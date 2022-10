Uber essaye un nouveau modèle d'embauche, bonne ou mauvaise idée?

Uber va proposer un nouveau modèle d'embauche, dit «dual»: les chauffeurs pourront soit être engagés par une entreprise tierce, soit rester indépendants. Toute la Suisse est concernée, sauf le canton de Genève.

Uber va proposer un modèle d'embauche «dual». Image: sda

Uber va proposer dans toute la Suisse, sauf à Genève, un nouveau modèle d'embauche pour ses chauffeurs. Ils pourront soit être engagés par une entreprise partenaire et ainsi payer les assurances sociales, soit continuer à conduire de manière «indépendante».

«Le nouveau modèle «dual» est une solution suisse», déclare le directeur général d'Uber Suisse Jean-Pascal Aribot dans un entretien diffusé par les journaux du groupe de presse CH-Media et dans la Tribune de Genève et 24 Heures. Aribot veut une plateforme de travail flexible.

«La Suisse est un défi, mais elle offre la possibilité, selon le canton, d'essayer de nouvelles choses» Jean-Pascal Aribot, directeur général d'Uber

Déjà testé à Lausanne

Ce double système s'inspire de ce qui est déjà testé à Lausanne, ajoute Aribot dans 24 Heures et la Tribune de Genève. «Dès les premiers mois de cette année, on a commencé à introduire, dans le canton de Vaud, la possibilité de chauffeurs salariés par MITC Mobility, une société mise en place par un spécialiste du portage salarial.»

«La nature et l'organisation du travail des chauffeurs et des coursiers opérant par les gestionnaires de flotte diffèrent en fonction des modes opératoires entre les services de mobilité (Uber) et de livraison (Uber Eats)», précise la société dans un communiqué. Mais en général, les contrats fournissent l'accès à la protection sociale, aux congés payés et aux salaires horaires, assure Uber.

Genève s'oppose

A noter que le modèle dual ne sera pas introduit dans le canton où Uber travaille uniquement avec des chauffeurs et des coursiers employés par des entreprises partenaires. La situation au bout du lac reste complexe suite au récent échec des négociations entre Uber et les chauffeurs.

La société doit se mettre en conformité avec la loi genevoise suite à un arrêt du Tribunal fédéral qui estime que les chauffeurs d'Uber doivent être considérés comme des salariés et non pas comme des indépendants. A la faveur d'une suspension de son interdiction d'exercer à Genève, l'entreprise a jusqu'au 15 octobre pour se mettre en règle. (ats/myrt)