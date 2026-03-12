en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
RTS

Philippa de Roten quitte la RTS

Philippa de Roten quitte la RTS.
Philippa de Roten quittera la RTS à la fin de l'année.Image: RTS

Un visage emblématique de la RTS s'en va

Philippa de Roten quittera le média du service public à la fin de l'année. Actuellement à la tête du Département société et culture, elle avait fait ses débuts à la TSR en 1997.
12.03.2026, 10:1212.03.2026, 10:15

Emotion du côté de la RTS ce jeudi matin. Dans un communiqué, le média public annonce le départ prochain de Philippa de Roten près de trois décennies après son arrivée.

«Première femme nommée en 2016 à la tête d’un département, Philippa de Roten a ouvert la voie à la féminisation du Conseil de direction de la RTS», rappelle le communiqué. Depuis dix ans, la journaliste était à la tête du Département société et culture.

Sondage
Voici ce que vous attendez vraiment de la RTS

Passée par le Journal de Genève et le Temps, elle avait fait ses débuts à la TSR en 1997. Entre 2005 et 2009, elle a notamment présenté le 12h45, dirigé la rubrique Société et culture avant de prendre la tête du pôle cinéma de la radio RSR.

Elle est ensuite devenue rédactrice en chef adjointe de la rédaction Culture de la RTS, avant de prendre la tête du département en 2016.

Un «tournant historique» pour les médias

Selon le communiqué, le départ de Philippa de Roten est motivé par l’envie de donner un nouvel élan à sa carrière. «L’annonce de ce départ après un si long parcours au sein de la RTS, allant des antennes à une fonction dirigeante, touchera une grande partie d’entre nous», confie Pascal Crittin, directeur de la RTS.

La journaliste évoque de son côté ses dix dernières années au sein du service public, qu'elle juge «passionnantes»:

«De 'No Billag' à la votation d'aujourd’hui, le paysage social, politique et médiatique s’est complètement transformé. Le service public, les médias et le journalisme ont vécu un tournant historique»
Ce recrutement controversé agite la SSR

Et d'ajouter: «Mais les défis restent grands. Et il est temps de laisser place à la nouvelle génération.» (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Ce journaliste découvre un cadavre par hasard
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Lausanne a un projet «pragmatique» pour ses parkings
A Lausanne, la Ville veut simplifier le parking des entreprises et va vendre un macaron spécial.
La Ville de Lausanne crée un macaron entreprise intercommunal. Projet pilote, le dispositif permettra aux entreprises établies dans les communes membres d'avoir une autorisation de stationnement lors de leurs interventions professionnelles sur le territoire lausannois. Lancement prévu à l'été 2026.
L’article