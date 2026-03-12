Philippa de Roten quittera la RTS à la fin de l'année. Image: RTS

Un visage emblématique de la RTS s'en va

Philippa de Roten quittera le média du service public à la fin de l'année. Actuellement à la tête du Département société et culture, elle avait fait ses débuts à la TSR en 1997.

Plus de «Suisse»

Emotion du côté de la RTS ce jeudi matin. Dans un communiqué, le média public annonce le départ prochain de Philippa de Roten près de trois décennies après son arrivée.

«Première femme nommée en 2016 à la tête d’un département, Philippa de Roten a ouvert la voie à la féminisation du Conseil de direction de la RTS», rappelle le communiqué. Depuis dix ans, la journaliste était à la tête du Département société et culture.

Passée par le Journal de Genève et le Temps, elle avait fait ses débuts à la TSR en 1997. Entre 2005 et 2009, elle a notamment présenté le 12h45, dirigé la rubrique Société et culture avant de prendre la tête du pôle cinéma de la radio RSR.

Elle est ensuite devenue rédactrice en chef adjointe de la rédaction Culture de la RTS, avant de prendre la tête du département en 2016.

Un «tournant historique» pour les médias

Selon le communiqué, le départ de Philippa de Roten est motivé par l’envie de donner un nouvel élan à sa carrière. «L’annonce de ce départ après un si long parcours au sein de la RTS, allant des antennes à une fonction dirigeante, touchera une grande partie d’entre nous», confie Pascal Crittin, directeur de la RTS.

La journaliste évoque de son côté ses dix dernières années au sein du service public, qu'elle juge «passionnantes»:

«De 'No Billag' à la votation d'aujourd’hui, le paysage social, politique et médiatique s’est complètement transformé. Le service public, les médias et le journalisme ont vécu un tournant historique»

Et d'ajouter: «Mais les défis restent grands. Et il est temps de laisser place à la nouvelle génération.» (jzs)