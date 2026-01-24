beau temps
L’UDC soutient l’initiative 200 francs, ça suffit! sur la redevance SSR

L’UDC soutient l’initiative «200 francs, ça suffit!» sur la redevance SSR

Réunis samedi à Näfels, les délégués de l’UDC ont approuvé à une large majorité l’initiative populaire visant à réduire de moitié la redevance radio-télévision et à supprimer celle payée par les entreprises.
Le conseiller fédéral Albert Rösti (UDC) a eu des arguments inattendus contre la réduction de la redevance radio-tv SSR.
Le conseiller fédéral Albert Rösti (UDC) a eu des arguments inattendus contre la réduction de la redevance radio-tv SSR.Image: Keystone

L'UDC dit oui à l'initiative visant à réduire de moitié la redevance SSR. Samedi à Näfels (GL), les délégués ont approuvé à une large majorité l'initiative populaire «200 francs, ça suffit».

La décision a été prise par 370 voix contre 10 et 3 abstentions. L'initiative demande la réduction de la redevance radio/télévision à 200 francs ainsi que la suppression totale de la redevance pour les entreprises. Aujourd'hui, les redevances radio/TV s'élèvent à 335 francs par ménage et par an.

Le Conseil fédéral a déjà fait un geste envers les initiants l'année dernière. Il a décidé de réduire la redevance par ménage à 300 francs par an d'ici 2029. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative.

Le président de l'UDC sonne l’alarme sur le déclin de la Suisse

Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti, qui avait co-lancé l'initiative avant son élection au Conseil fédéral, estime aujourd'hui qu'une acceptation de l'initiative entraînerait une perte financière trop importante pour la SSR. Des représentants du PS, du Centre, des Verts, du PVL et du PLR s'engagent dans le comité pour le «non».

Le comité directeur de l'UDC avait déjà décidé vendredi de rejeter l'initiative populaire pour un Fonds climat et d'approuver celle sur l'argent liquide ainsi que son contre-projet. (dal/ats)

