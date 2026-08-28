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Votations: voici qui a le plus investi pour le 27 septembre

Une personne passe devant une affiche &quot;Pas de guerre, oui a la neutralite suisse&quot; invitant a voter en faveur de l&#039;initiative sur la neutralite ce jeudi 13 aout 2026 a Geneve. Le 27 sept ...
Christophe Blocher a injecté environ 3 millions de francs dans la campagne sur la neutralité.Image: KEYSTONE

Voici qui a le plus investi pour les prochaines votations

Les Suisses se prononceront sur deux objets le 27 septembre prochain: l'initiative sur la neutralité et celle sur l'alimentation. Près de huit millions de francs ont été investis dans le cadre de ces campagnes.
28.08.2026, 11:1628.08.2026, 11:16

Les partisans et les opposants des deux objets en votation le 27 septembre ont annoncé des budgets de 7,86 millions de francs, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances (CDF). Quelque 5,51 millions ont été déclarés pour l'initiative sur la neutralité

Le comité «préservation de la neutralité suisse» a déboursé 3,84 millions pour défendre le texte. L'ancien ponte de l'UDC Christophe Blocher a injecté environ 3 millions de francs supplémentaires de sa poche.

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Les opposants ne peuvent pas rivaliser. Ils n'ont engagé que 1,67 million, dont une grande majorité vient du comité interpartis «non à l'initiative sur la neutralité».

La campagne autour de l'initiative sur l'alimentation a coûté 2,35 millions. L'association «eau propre pour tous» a déclaré 720 000 francs, contre 1,63 million du côté des opposants au texte.

Un fonds déclaré par plusieurs acteurs

Les actrices et acteurs politiques sont responsables de l’exactitude des données déclarées, a précisé le contrôleur fédéral. Les chiffres ne sont pas définitifs. Le CDF doit encore les vérifier.

Celui-ci rappelle encore qu'il peut parfois arriver qu’un même fonds soit déclaré par plusieurs acteurs. C’est par exemple le cas lorsqu’une organisation faisant campagne décide de mettre une partie des fonds de sa campagne à la disposition d’une autre organisation menant elle aussi une campagne.

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Dans une telle situation, les recettes en question seront, à juste titre, déclarées deux fois, d’abord comme fonds propres, puis comme libéralités. (jzs/ats)

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