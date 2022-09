Le conseiller fédéral Ueli Maurer se retire à la fin de l'année

Quoiqu'il en soit, aucune ne sera la première élue du parti au Conseil fédéral. Eveline Widmer-Schlumpf, issue de l'aile modérée de l'UDC, avait été préférée en 2007 au ministre en place, Christoph Blocher. Exclue de son parti après un long processus, la conseillère fédérale avait finalement rejoint le PBD, créé en 2008 par les dissidents grisons, bernois et glaronnais de l'UDC.

La fille de Christoph Blocher, Magdalena Martullo-Blocher (GR), est le premier nom qui vient à l'esprit. Mais son profil pourrait ne pas faire l'unanimité. L'ancienne députée Natalie Rickli, également zurichoise, pourrait être une option plus consensuelle. D'autres politiciennes, à l'image de la Saint-Galloise Esther Friedli ou de la Thrugovienne Diana Gutjahr, pourraient également se profiler.

La course à la succession est désormais ouverte. La question sur toutes les lèvres est de savoir si l'UDC présentera pour la première fois une femme sur son ticket.

Et de donner en exemple les demandes de «20 selfies entre la gare et le Palais fédéral». Il a encore précisé que seule sa famille, «environ 25 personnes», était au courant de sa démission.

D'un côté, il aurait envie de continuer, mais d'un autre, il a encore l'envie et l'énergie de faire quelque chose d'autre. «J'ai déjà des plans, je vais retrouver un peu ma personnalité. Etre de nouveau Ueli et pas un conseiller fédéral», a-t-il affirmé vendredi.

C'est officiel: Ueli Maurer va quitter le Conseil fédéral «un œil qui rit, un œil qui pleure». Le doyen en fonction du gouvernement tire sa révérence à presque 72 ans. La course à la succession est désormais ouverte.

