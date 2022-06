Les animaux fuient aussi la guerre de Poutine: comment la Suisse les aide

Depuis février, des milliers de réfugiés quittent l'Ukraine et arrivent sur le sol helvétique avec un animal de compagnie. Que faire ensuite? Des associations animalières helvétiques ont créé un site web pour leur venir en aide.

Depuis le début du conflit, le 24 février dernier, la Suisse a accueilli 50 000 réfugiés en provenance d'Ukraine. Et parfois, ils n'arrivent pas seuls... mais accompagnés par leurs fidèles compagnons à 4 pattes. Mais passer la frontière helvétique avec son animal demande une certaine organisation, que ces personnes n'ont pas forcément eu le temps de prévoir.

L'un des chats d'un réfugié ukrainien dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA) de Bâle. Image: Association Quatre Pattes

Un site web dédié aux animaux

En mars 2022, l'organisation de protection des animaux Quatre Pattes a donc décidé de leur venir en aide et a créé le projet Swiss Help for Ukrainian Pets, un site web réalisé en collaboration avec trois associations et une dizaine de partenaires, comme des vétérinaires par exemple. L'objectif?

«Le but est de regrouper les offres d'aide pour les réfugiés avec des animaux domestiques et les familles d'accueil. Par exemple, nous avons une liste de vétérinaires qui proposent des rabais sur les consultations. Nous informons également sur les points de collecte de nourriture gratuite, proposés par la fondation Susy Utzinger.» Sylvie Jetzer, responsable de la communication de Quatre Pattes

Parmi les questions fréquemment posées sur le site, on retrouve celles concernant les démarches administratives une fois en Suisse, la recherche d'adresses pour des soins médicaux, le besoin d'informations sur la rage ou l'aide en cas de problèmes de comportement de l'animal.

Selon la porte-parole, les besoins les plus urgents sont la nourriture et les accessoires. Les Ukrainiens aimeraient également un soutien lors des consultations chez le vétérinaire.

Elan de solidarité pour les compagnons à quatre pattes 🐱🐶 Don de matériel pour animaux dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA) de Bâle. Image: Association Quatre Pattes

«Nous avons reçu plus de 130 000 visiteurs entre mars et avril sur la plateforme. Cela montre l’utilité de notre démarche pour les réfugiés, mais aussi pour les familles d’accueil» Sylvie Jetzer

Une histoire qui finit bien

Quelques semaines après le début du conflit, Anita, une fillette de 6 ans, s'est réfugiée au Centre fédéral pour les requérants d'asile (CFA) de Bâle avec sa mère et sa grand-mère. A leur arrivée, leur chat Bantic est porté disparu depuis quelques jours. Chantal Häberling, responsable presse de Quatre Pattes, raconte:

«La famille, les collaborateurs et les pompiers ont cherché en vain l'animal. Les trois femmes étaient sous le choc, elles qui venaient de fuir l'horreur de la guerre. Nos équipes sur place se sont donc procuré un piège à chat dans un refuge et l'ont installé dans le CFA. Bantic, caché depuis tout ce temps sous le plancher du centre, est tombé dans le panneau. Il a ainsi pu être rendu à ses propriétaires»