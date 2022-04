La sécurité alimentaire est assurée en Suisse selon Guy Parmelin

«Mais cela n’aurait de sens que si les consommatrices et consommateurs mangeaient moins de produits d’origine animale, comme la viande ou les œufs»

Le conseiller fédéral promet d'accorder plus d’attention que par le passé à la question de l’auto-approvisionnement dans l’élaboration de la future politique agricole . Une adaptation de la production indigène serait possible à moyen terme, avance le conseiller fédéral à la tête du Département fédéral de l'économie (DEFR).

Toujours est-il que la sécurité de l’approvisionnement mondial restera précaire. À ce jour, le taux d’auto-approvisionnement brut de la Suisse atteint 57% , et son taux d’auto-approvisionnement net avoisine les 50%.

Si de graves pénuries devaient se profiler, la Confédération pourrait utiliser les réserves obligatoires de différentes denrées , comme le sucre, le riz, les huiles et graisses comestibles, le blé ou les fourrages.

La Confédération suit en continu la situation et prend les mesures nécessaires pour garantir la production agricole. Début mars, elle a abaissé les droits de douane sur les fourrages afin de faciliter les importations , a poursuivi Guy Parmelin.

Plus de «Suisse»

La sécurité alimentaire de la Suisse est assurée, a dit le conseiller fédéral Guy Parmelin devant les délégués de l'UDC, réunis samedi en assemblée générale à Coire. Les liens de dépendance directs de la Suisse par rapport à l'Ukraine et la Russie sont relativement faibles.

Genève, cette petite Russie inquiète pour son business et sa quiétude

Les plus lus

Une tempête au danger «marqué» va déferler sur la Suisse

Vendredi après-midi, des rafales de 131 km/h ont été enregistrées sur le Wildspitz ZG et de 127 km/h sur l'Uetliberg ZH. La faute à la tempête Diego.

Vendredi 8 avril MétéoSuisse a indiqué un danger «marqué» (3) au nord des Alpes. Des rafales de plus de 90 km/h sont attendues en plaine, en particulier dans les régions les plus élevées du Plateau, soit le Gros-de-Vaud et Fribourg, ainsi qu'en direction du Nord (le canton du Jura), peut-on lire sur le site.