Lugano se prépare pour Zelensky, mais certains ne veulent pas de lui

La conférence pour la reconstruction de l'Ukraine se tiendra les 4 et 5 juillet à Lugano. Tandis que les préparatifs battent leur plein, l'événement suscite des réactions diverses au Tessin.

Gerhard Lob, Lugano / ch media

Le Splendid royal, à Lugano, où Volodymyr Zelensky est censé résider. image: booking.com

Comme l'a annoncé officiellement le président de la Confédération Ignazio Cassis au WEF de Davos, le Tessin s'apprête à accueillir un évènement d'ampleur historique. Ce sont pas moins de 40 Etats et 18 organisations internationales (soit plus de 1000 personnes), qui se réuniront au cours d'une conférence entièrement consacrée à l'Ukraine. L'événement se tiendra les 4 et 5 juillet prochains.

Le but?

La conférence doit donner un «coup d'envoi» à la reconstruction de l'Ukraine.

Cette réunion était, en fait, déjà agendée avant la guerre. Mais ce qui s'annonçait comme une «conférence sur les réformes» s'est désormais transformé en «Ukraine Recovery Conference».

De fait, Lugano se prépare depuis longtemps: «la ville se prépare depuis des mois à cet événement», explique la responsable de la communication de Lugano, Ilaria Bignasci. Elle n’en dit pas plus. Toute la communication passe par le Département des affaires étrangères (DFAE) à Berne.

Un gros défi en perspective

Pour Lugano et le Tessin, cette conférence représente un sacré challenge, comme l'a affirmé le président du gouvernement tessinois Claudio Zali (Lega):

«Cet événement est à la fois une chance et un fardeau»

Il faut en effet veiller à la sécurité des nombreux participants et du site de la manifestation, autour du centre de congrès. Outre les délégués seront également présents des représentants d'organisations non gouvernementales, ainsi que des journalistes venus du monde entier.

Lugano a certes de l'expérience dans l'organisation de conférences, mais celles-ci sont en général de nature plutôt scientifique. Par exemple, les congrès sur les lymphomes malins, traditionnellement organisés sous la direction du célèbre oncologue et ancien conseiller national du PS Franco Cavalli, réunissent jusqu'à 3000 personnes. Mais un congrès à dimension politique comme celui sur l'Ukraine est une autre affaire.

Les hôtels en ébullition

Le département des affaires étrangères a en tout cas pris les devants. Les plus prestigieux hôtels de Lugano ont déjà été entièrement réservés pour les délégations pendant les jours de la conférence sur l'Ukraine. Citons parmi eux des hôtels de luxe comme le «Splendide Royal», le «Grand Hotel Villa Castagnola» ou la «Villa Principe Leopoldo», où les chefs de gouvernement, ministres et autres participants de haut rang doivent être logés.

Selon des sources bien informées, Volodymyr Zelensky devrait loger au «Splendide Royal», au bord du lac, si tant est que le président ukrainien mette le pied à Lugano. De nombreuses têtes couronnées, mais aussi d'innombrables personnalités du monde politique et culturel ont séjourné dans ce charmant hôtel Belle Époque.

Voici quelques images, histoire de vous donner une idée... 👇

On imagine sans trop de mal Zelensky siroter un cocktail bien mérité sur cette terrasse. image: luganoregion

Et voici quelques exemples des chambres du «Splendide Royal» image: tripadvisor

image: fr.lhw.com

D'autres participants devront se contenter d'hébergements un peu plus modestes. «Mon hôtel a lui aussi été entièrement réservé pour cette période», confirme Lorenzo Pianezzi, chef de l'hôtel trois étoiles Zurigo au centre de Lugano et président de l'association des hôteliers tessinois. Selon Pianezzi, les réservations déjà effectuées par les vacanciers ne devraient être annulées que dans des cas isolés. Si des annulations devaient survenir en rapport avec la conférence, elles seraient réglées financièrement par les conditions d'annulation.

«Le fait que l'événement ait lieu début juillet n'est évidemment pas optimal en raison des vacances d'été», explique le conseiller national tessinois Fabio Regazzi (Le Centre) et président de l'Union suisse des arts et métiers. Néanmoins, cette conférence représente une occasion unique pour la Suisse, le Tessin et Lugano de s'exposer sur la scène mondiale.

L'hôtelier Federico Haas, président de l'association des hôteliers de Lugano et propriétaire de l'hôtel Delfino, est du même avis. Il est convaincu que Lugano est capable d'organiser cette conférence. Il juge normal que les prix des chambres d'hôtel aient fortement augmenté pour la période en question: «Le prix se règle par l'offre et la demande».

Quelques voix critiques

Mais l'«Ukraine Recovery Conference» ne fait pas l'unanimité à Lugano. Les réticences se font particulièrement entendre au sein de la droite. Le conseiller national de la Lega, Lorenzo Quadri, également conseiller municipal de Lugano, est particulièrement critique.

Dans le journal du dimanche de la Lega Mattino della domencia, il a demandé l'annulation de l'ensemble de la conférence. Selon lui, l'évènement va à l'encontre de la neutralité et risque de se transformer en une «manifestation unilatérale» des pays de l'Otan. «S'il s'agissait à Lugano de négociations de paix dans lesquelles les parties du conflit s'asseyent à la même table, je serais absolument pour», a déclaré Alain Bühler, président de l'UDC de Lugano. «Lugano serait alors synonyme de paix, mais ce n'est pas le cas». A Lugano, il n'y a qu'une seule partie qui se présente.

On craint en outre des fermetures de routes et autres restrictions, au détriment de la population locale. Un avant-goût d'une telle situation s'est produit en juin 2019, lorsque le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a séjourné au Tessin et a rencontré Ignazio Cassis. Des rues entières avaient été bloquées.

Or même dans le camp de la Lega de l'UDC, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ainsi, le maire de Lugano Michele Foletti (Lega) a déclaré que l'annulation d'une telle conférence apporterait de l'eau au moulin de la Russie, décevrait les espoirs des réfugiés et serait contraire à la solidarité dont les Tessinois ont fait preuve jusqu'à présent avec l'Ukraine.

(traduit et adapté par mbr et jah)