Staenderat Benjamin Muehlemann und Nationalraetin Susanne Vincenz-Stauffacher posieren vor Holzmuni Max des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes ESAF, am Mittwoch, 20. August 2025, in Mollis. B ...
Keystone

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz‑Stauffacher ont officiellement annoncé leur candidature.
20.08.2025, 18:3020.08.2025, 18:31
Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz-Stauffacher briguent ensemble la co-présidence du Parti libéral-radical. Ils l’ont annoncé mercredi 20 août 2025 à Mollis (GL), au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures.

Plusieurs figures pressenties avaient renoncé ces derniers jours, dont Philippe Nantermod, Hans-Peter Portmann et Jacqueline de Quattro, laissant le champ libre au duo.

Une idée inédite fait son chemin pour diriger le PLR

Mühlemann, 46 ans, ancien conseiller d’Etat à Glaris, siège depuis 2023 au Conseil des Etats. Vincenz-Stauffacher, 58 ans, avocate et notaire de formation, est conseillère nationale depuis 2019 et a présidé les Femmes PLR Suisse de 2020 à 2025.

Le président du PLR Thierry Burkart quittera ses fonctions au mois d'octobre. Une commission de sélection interne au parti a été mise en place pour lui trouver un successeur.​

