Vous pouvez découvrir tous les critères pris en compte et l es résultats pour les autres établissements en suivant ce lien: QS Ranking 2024

Voici les Unis les plus chères de Suisse et ça risque de changer en Romandie

Dans le top 100 figurent encore cinq autres universités suisses: celles de Zurich (35e), Genève (60e), Bâle (73e), Berne (76e) et enfin Lausanne à la 98e place.

The University of Manchester (Royaume-Uni)

The University of Edinburgh (Royaume-Uni)

University of Cambridge (Royaume-Uni)

University of Oxford (Royaume-Uni)

Le top 10 est ravi par sept universités du Royaume-Uni, celle d'Oxford occupe la première place avec 100 points sur 100, puis vient l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich avec 99.4 points. Elle est suivie par l'université de Cambridge. L' EPFL obtient 93.2 points et se hisse ainsi à la neuvième position de ce classement qui a pris en compte 688 établissements d'éducation supérieure.

Quacquarelli Symonds publie pour la première fois le classement des meilleures universités européennes. Ce classement fait autorité et beaucoup l'estiment plus pertinent que celui de Shanghai puisqu'il s'appuie sur davantage de critères, au-delà du nombre de publications.

