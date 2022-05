«(…) il est toujours possible d’étudier un livre. Néanmoins, ces ouvrages (réd: celui d’Eric Marty et celui deux autres intervenantes, les psychanalyste françaises Céline Eliacheff et Caroline Masson, empêchées de prendre la parole le 29 avril dans l’enceinte de l’UNIGE) diffusent des discours fallacieux, discriminatoires et dangereux pour la vie des personnes transgenres, et s’ils doivent être étudiés à des fins académiques, un cadre critique rigoureux doit être mis en place.»

Communiqué de la CUAE, 23 mai.