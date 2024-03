Semaine contre le racisme ou promotion du voile? Colère à l'Uni de Lausanne

«Il s’agit d’ouvrir des espaces d’échanges sur des discriminations spécifiques»

Nous ajoutons ici les réponses de la vice-rectrice de l'UNIL, Liliane Michalik, aux questions de watson envoyées jeudi. En charge du secteur «Egalité, diversité et carrières», la professeure Michalik doit prendre la parole, lundi, après la conseillère d'Etat Isabelle Moret, lors de l'inauguration de la Semaine d'actions contre le racisme à l'UNIL.



Qui a piloté le programme de la Semaine d'actions contre le racisme à l'UNIL?

Liliane Michalik: La Semaine d’actions contre le racisme fait partie des projets menés par la Direction de l’UNIL. Comme chaque année, le racisme se déclinant sous diverses formes, elle est organisée sur un thème spécifique avec plusieurs partenaires de notre communauté universitaire et valorise les recherches qui sont menées à l’UNIL.



Le rectorat a-t-il été mis au courant de ce programme? Si oui, quand? Comment y a-t-il réagi? Y a-t-il des voix dont vous auriez connaissance qui s'élèvent à l'UNIL pour s'étonner du contenu de ce programme, de sa pertinence? Le rectorat connaît-il le parcours des personnes intervenantes?

Le rectorat a été informé du programme et soutient, comme chaque année, la mise en œuvre d’une semaine d’action contre le racisme en lien avec une thématique spécifique. Comme pour tous les évènements scientifiques d’envergure, celui-ci a été prévu une année avant sa tenue, soit au printemps 2023, afin d’en assurer la bonne réalisation. A ce jour, deux personnes ont souhaité commenter le programme directement vers nous et reçoivent une réponse individuelle de notre part.



Il y sera question de religion, en l'occurrence d'islam, dans une perspective antiraciste. La religion a-t-elle sa place dans une semaine contre le racisme? Le voile est-il un vecteur d'émancipation féministe? A l'inverse, est-il une marque de sexisme, de domination masculine?

Il n’y sera pas directement question de religion, ni d’opinions, mais de discriminations spécifiques vécues par les femmes visiblement musulmanes, qui sont souvent victimes de racisme, discriminées et/ou marginalisées en raison des stéréotypes qui prévalent encore dans la société. L’enquête sur le climat de travail et d’études menée en 2022 à l’UNIL a montré que ces discriminations sont aussi présentes à l’UNIL. Notre objectif étant d’agir à l’échelle de la communauté UNIL, la thématique retenue cette année pour la semaine d’actions contre le racisme est centrée sur l’expérience et le vécu des femmes musulmanes. Il s’agit d’ouvrir des espaces d’échanges sur ces discriminations spécifiques, comme nous le faisons régulièrement pour d’autres discriminations.



Le jeudi 21 mars, il sera question dans un atelier de la lecture du Coran, de manière à discuter de ses «interprétations féministes». Est-on encore ici dans la thématique antiraciste?

L’atelier fait partie de l'offre d’activités scientifiques de l’UNIL. Il est conçu et animé par des chercheur.e.s UNIL. Le racisme se décline de différentes façons dans la société et touche aussi les femmes. Cet atelier génère un espace de discussion et de formation sur des thématiques qui les impactent en particulier, et qui s’intègre aussi dans une perspective de promotion de l’égalité femmes-hommes.



Le vendredi 22 mars, il doit y avoir un atelier ouvert aux «racisé.exs», donc en principe fermé aux Blancs ou personnes perçues comme telles. Ce biais est-il conforme à la mission de l'université?

Comme indiqué précédemment, l’enquête sur le climat de travail et d’études de 2022 a montré que des discriminations sont présentes à l’UNIL. Des études ont aussi démontré qu’il existe un besoin pour chaque groupe minorisé de bénéficier d’espaces dans lequel il est possible d’aborder sereinement leurs problématiques spécifiques, d’acquérir des outils concrets et de partager des bonnes pratiques pour pouvoir faire face aux discriminations au quotidien. Offrir des espaces d’échange pour les étudiantes et étudiants qui vivent de la discrimination répond aux mesures du plan d’action pour l’égalité, la diversité et l’inclusion 2022-2026, visant à améliorer l'accueil, la visibilité, l'inclusion et les conditions d'études de la communauté étudiante. Cet atelier est ouvert aux membres du corps estudiantin concernés.