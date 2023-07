De gros bouchons au tunnel du Gothard

En fin d'après-midi, la colonne de véhicules à l'entrée nord de la galerie s'était réduite à 6 km. Les bouchons ne sont pas exceptionnels cette année. Le plus long a été enregistré le week-end de Pentecôte, avec un pic de 20 km au nord du tunnel.

A l'entrée sud du tunnel, entre Quinto et Airolo (TI), une colonne de véhicules de 4 km s'est également formée , a annoncé le TCS.

L'autoroute A2 a de nouveau été surchargée lundi à l'entrée nord du Gothard, avec un bouchon qui a atteint une dizaine de kilomètres entre Erstfeld et Göschenen (UR). Le temps d'attente a culminé à près de deux heures, avant que la situation ne se détende.

Lutte contre le cancer: ce médicament suisse est très prometteur

Des chercheurs suisses ont développé un nouveau médicament qui pourrait augmenter les chances de survie des patients atteints d'un cancer de la prostate. Leur projet a reçu 2 millions de francs pour mener des tests sur des patients.

En Suisse, environ 7100 hommes sont atteints chaque année d'un cancer de la prostate, et environ 1400 d'entre eux meurent parce que la tumeur a déjà formé des métastases et ne répond plus aux traitements habituels.