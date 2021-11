Pour Daniel Koch, «mieux vaut se faire vacciner par conviction»

«Il ne faut plus fixer des objectifs en terme de taux de vaccination à atteindre mais plutôt insister sur le fait que le vaccin ne permet pas d'éliminer le virus, mais qu'il évite la plupart des hospitalisations et protège des formes graves de la maladie. Quant à la vaccination des moins de 12 ans, je n'en vois pas la nécessité pour l'instant, car il y a très peu de formes graves dans cette classe d'âge.»

Interrogé sur la condition d'une levée du certificat Covid, l'ancien fonctionnaire fédéral répond qu'il s'agit d'une question d'ordre politique et non épidémiologique:

Vaccin et concerts: la gratuité sous réservation, la raison d'un bide?

Seule une cinquantaine de personnes s'est pointée à Lausanne pour le concert pro-vaccination de Stress, malgré les 450 inscrits. Il s'agirait d'une blague d'anti-vaccins. Mais les réservations gratuites, n'était-ce pas déjà une mauvaise idée en soi? Prise de température auprès des acteurs de l'événementiel.

Un flop total. Stress, Sophie Hunger et Danitsa se sont produits devant quelque 50 personnes dans le cadre de la «Semaine de la vaccination» organisée par la Confédération. Journalistes et invités y compris. Et ce, alors même que 450 personnes étaient inscrites. Car oui, il fallait réserver, même si le concert était gratuit. Côté injections, ce n'est pas mieux: seules trois personnes ont profité de la possibilité de se faire vacciner sur place (le but de la soirée). Rebelote à Sion mercredi soir, où le public attendu n'a pas été le même qu'accueilli.