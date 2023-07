Interdiction de faire du feu en plein air en Valais dès jeudi

Le canton du Valais a décrété mercredi une interdiction générale de faire du feu en plein air dès ce jeudi.

Le canton du Valais a décrété mercredi une interdiction générale de faire du feu en plein air dès ce jeudi sur tout son territoire. Cette mesure, prise en raison du très fort danger d'incendie, concerne aussi les feux d'artifice, y compris le jour de la fête nationale.

Depuis la mi-mai 2023, le Valais souffre d’un manque de précipitations, écrit dans un communiqué le gouvernement valaisan. S'y ajoutent des températures très élevées et un vent relativement soutenu qui assèchent les sols.

Le Valais est le premier canton de Suisse à décréter cette année une interdiction complète des feux en plein air. Des interdictions partielles ont été prononcées dans les cantons de Vaud et Genève. D'autres cantons ont lancé des appels à la prudence.

Les autorités valaisannes soulignent que les précipitations s’annoncent rares ces prochains jours. Le danger général d’incendie dans le canton atteint ainsi le niveau 5 («très fort), en particulier dans les forêts, prairies, broussailles et friches».

Le canton demande à la population de suivre strictement les consignes des autorités communales et de tout entreprendre pour préserver les forêts, prairies, mayens et zones d’habitation contre des incendies.

Feux d'artifice non, barbecues oui

Les autorisations de vente et de tir de feux d’artifice délivrées jusqu’à ce jour par la police cantonale sont révoquées, a également décidé le département de la sécurité du conseiller d'Etat Frédéric Favre.

Les grillades restent toutefois tolérées dans les espaces privés et sous la responsabilité de la personne qui allume l’installation. Les grills doivent toutefois être posés sur une base ininflammable, comme un socle en béton ou un dallage de pierre.

Et le barbecue doit avoir lieu à bonne distance de toute végétation inflammable et de surfaces forestières Le canton

L'année dernière déjàLes administrations communales sont responsables de l'exécution de ces mesures sur leur territoire, précise encore le canton. Les organes officiels de contrôle dénonceront les contrevenants éventuels à l'autorité compétente.

Précipitation rares ces prochains jours

Pour que la situation se détende, il faudrait une pluie persistante d’au moins trois jours et de plus de 30 mm/m2, relève le canton. Les pluies de courte durée et les orages n’influencent que très peu la situation de danger actuelle.

Cette annonce intervient alors qu'un incendie ravage une centaine d'hectares de forêt en Haut-Valais depuis lundi. Les opérations d'extinction dureront des jours voire des semaines, selon les pompiers.

La sécheresse persistante avait déjà conduit à de telles décisions l'année dernière en Suisse. Vingt-trois cantons avaient décrété une interdiction de faire du feu, du moins en forêt ou à proximité de la forêt, certains interdisant en outre les feux d'artifice du 1er août. Une interdiction absolue avait été décidée au Tessin, en Valais et dans certaines parties des Grisons. (ats/svp)