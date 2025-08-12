La police saint-galloise a immédiatement tenté de réanimer l'enfant (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Heurté par une voiture, un enfant de 4 ans décède en Suisse

Un jeune Autrichien a été mortellement blessé dans un accident lundi soir à Saint-Gall. Il est décédé à l'hôpital.

Un enfant a été mortellement blessé dans un accident de la route lundi soir à Saint-Gall. Une voiture de tourisme est entrée en collision avec le garçon de quatre ans, a indiqué la police.

Selon les premières informations, un Allemand de 44 ans circulait en voiture sur la Stahlstrasse en direction de la Zürcher Strasse. La collision avec le garçon s'est produite dans le secteur de la Feldbachstrasse, a indiqué la police municipale de Saint-Gall dans un communiqué. Le garçon, blessé, est resté au sol.

La police est intervenue et a immédiatement tenté de réanimer l'enfant de nationalité autrichienne. Après l'arrivée des secours, l'enfant a été transporté à l'hôpital pour enfants où les tentatives de réanimation se sont poursuivies. Le garçon a succombé à ses blessures environ deux heures après l'accident. (jzs/ats)