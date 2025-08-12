beau temps16°
Heurté par une voiture, un enfant de décède en Suisse

[Editor&#039;s note: gestellte Szene] Ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei St. Gallen mit Blaulicht, aufgenommen am Mittwoch, 10. November 2021, in Thal. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
La police saint-galloise a immédiatement tenté de réanimer l'enfant (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Heurté par une voiture, un enfant de 4 ans décède en Suisse

Un jeune Autrichien a été mortellement blessé dans un accident lundi soir à Saint-Gall. Il est décédé à l'hôpital.
12.08.2025, 07:5512.08.2025, 07:55
Un enfant a été mortellement blessé dans un accident de la route lundi soir à Saint-Gall. Une voiture de tourisme est entrée en collision avec le garçon de quatre ans, a indiqué la police.

Selon les premières informations, un Allemand de 44 ans circulait en voiture sur la Stahlstrasse en direction de la Zürcher Strasse. La collision avec le garçon s'est produite dans le secteur de la Feldbachstrasse, a indiqué la police municipale de Saint-Gall dans un communiqué. Le garçon, blessé, est resté au sol.

Voici les pays d'Europe les plus dangereux au volant

La police est intervenue et a immédiatement tenté de réanimer l'enfant de nationalité autrichienne. Après l'arrivée des secours, l'enfant a été transporté à l'hôpital pour enfants où les tentatives de réanimation se sont poursuivies. Le garçon a succombé à ses blessures environ deux heures après l'accident. (jzs/ats)

Les attaques du loup qui se multiplient, notamment dans le Jura, continuent d'exacerber les tensions dans le canton de Vaud. Le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos a porté plainte contre un éleveur suite à des menaces de mort.
L’article