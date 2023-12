La police valaisanne a engagé de très importants moyens sur l’ensemble du territoire cantonal. Keystone

Fusillade à Sion: le tireur présumé a été arrêté

Une femme et un homme ont perdu la vie dans une fusillade à Sion ce lundi matin. Le tireur présumé a été arrêté, a indiqué dans l'après-midi la police valaisanne. watson a appris qu'il avait effectué un apprentissage de peintre dans une entreprise valaisanne. Il avait obtenu son diplôme en 2008.

Ce lundi matin, peu après 07h00, un individu a tiré plusieurs coups de feu contre des gens à deux endroits distincts dans la ville de Sion. Deux personnes ont été tuées, et une troisième a été blessée. La première victime est une femme, mortellement blessée par balle sur un parking de la rue Oscar-Bider, indique la police cantonale valaisanne.

Quelques minutes plus tard, un homme a également été abattu par balle, et une femme a été blessée suite à un coup de feu. Selon les informations du Nouvelliste, ce deuxième acte de violence s'est déroulé dans la zone des Ronquoz. Il visait l'entreprise de peinture et de gypserie Sarosa, pour laquelle il avait travaillé.

Selon les premières constatations, il connaissait ses victimes. Le 12h45 de la RTS évoque un féminicide suivi de l'assassinat du possible amant. Les deux personnes décédées sont une femme âgée de 34 ans et un homme âgé de 41 ans, détaille la police. Ils sont tous les deux Valaisans et domiciliés dans le Valais central.

La troisième victime blessée est également une Valaisanne âgée de 49 ans, domiciliée dans la région.

Il avait obtenu son CFC de peintre en 2008

Le tireur présumé, identifié dans la matinée, a été arrêté à 15h43, alors qu’il se trouvait dans la région de Saint-Léonard. Selon des informations recueillies par watson, l'entreprise valaisanne dans laquelle il a fait son apprentissage de peintre était placée depuis ce matin sous protection policière. L'individu arrêté y avait obtenu son CFC en 2008.

Un ancien apprenti peintre, qui a effectué son apprentissage avec le suspect dans la même entreprise, raconte à watson:

«Quand j'ai appris ce matin que c'était lui, le suspect recherché, j'ai été très surpris. Je me souviens de lui comme d'un gars sans histoire. Je n'avais pas gardé de relations avec lui après l'apprentissage»

Grosse opération de police

Dès qu'elle a été alertée, la police cantonale a «immédiatement» déployé un gros dispositif. Une vaste opération a été menée dans tout le canton.

«La police a engagé de très importants moyens en ville de Sion ainsi que sur l’ensemble du territoire cantonal» Police cantonale valaisanne

Le Ministère public a ouvert une instruction pour assassinat, subsidiairement pour meurtre. (asi/amn)