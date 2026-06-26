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Valais: un homme meurt dans un accident de travail à Champéry

Un homme meurt dans un accident de travail en Valais

Accident de travail à Champéry: un ouvrier est décédé, un autre hospitalisé après une exposition à des gaz lors de la fabrication artisanale d'une cloche.
26.06.2026, 18:4126.06.2026, 18:41

Un homme de 63 ans est décédé et un autre a été blessé vendredi matin dans un accident de travail à Champéry (VS). Les deux hommes ont été exposés à des gaz lors de la fonte de métal, a indiqué vendredi la Police cantonale valaisanne.

L'accident s'est produit peu après 11h00 alors que les deux hommes fabriquaient une cloche de manière artisanale. Ils ont été exposés à des émanations de gaz pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Les deux ouvriers ont pu sortir de l'atelier par leurs propres moyens et alerter les secours. A l'arrivée des sauveteurs, l'un d'eux a été victime d'un malaise.

Malgré une tentative de réanimation, le ressortissant suisse de 63 ans est décédé sur place. Le second, un Suisse âgé de 53 ans, a été héliporté aux Hôpitaux universitaires de Genève.

(ats/acu)

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